«Le PSG n’écoutera aucune offre», le verdict est tombé pour le transfert de Kvaratskhelia !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato agité cet été. Le club de la capitale a déjà activé quelques pistes pour se renforcer, mais voit également certains de ses joueurs susciter l’intérêt d’autres équipes sur le marché des transferts. C’est notamment le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui serait pisté par exemple en Premier League. Les Rouge-et-Bleu ne sont néanmoins pas vendeur.

Le mercato du PSG promet d’être animé cet été. Le club de la capitale espère se renforcer et a donc déjà activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Mais dans le même temps, certains joueurs auraient attisé les convoitises d’autres équipes. C’est par exemple le cas de Khvicha Kvaratskhelia, qui ferait salivé la Premier League. Liverpool et Arsenal étaient récemment annoncés comme des prétendants à l’international géorgien. Et un autre club s’est joint à la danse.

Transfert à 100M€ : La mauvaise nouvelle pour le PSG ! https://t.co/Qok9UdRyre — le10sport (@le10sport) April 24, 2026

Le PSG ne veut pas vendre Kvaratskhelia D’après les informations de talkSPORT, Newcastle tiendrait Khvicha Kvaratskhelia dans son viseur. Seulement, le PSG se voudrait assez ferme sur le dossier de l’ailier de 25 ans. Les champions d’Europe 2025 ne souhaiteraient pas le vendre. « Le PSG n’écoutera aucune offre » peut-on même lire dans le média britannique. Les prétendants de l’ancien de Naples savent donc à quoi s’en tenir. Sauf retournement de situation, Khvicha Kvaratskhelia sera au PSG la saison prochaine.