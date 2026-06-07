Mbappé en équipe de France - Le coup de froid de Bertrand Latour pour ce changement réclamé : «Ça n’arrivera jamais»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Face à la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été aligné à la pointe de l’attaque de l’équipe de France par Didier Deschamps. Le fait est qu’à l’approche de la Coupe du monde, ils sont nombreux à vouloir voir le joueur du Real Madrid changer de position et être décalé à gauche afin de mettre Ousmane Dembélé et Michael Olise dans les meilleures conditions. Mais voilà que Bertrand Latour a été très clair à ce sujet.

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise… Aujourd’hui, l’équipe de France dispose d’une des meilleures attaques du monde. Mais encore faut-il la meilleure combinaison pour tirer le meilleur de ces stars. Un casse-tête pour Didier Deschamps, qui semble en tout cas décidé à placer le capitaine des Bleus en pointe. Est-ce pour autant une bonne idée ? Pour beaucoup, le sélectionneur devrait aligner Mbappé sur le côté gauche afin de placer Dembélé dans l’axe et Olise à droite, là où ils excellent avec le PSG et le Bayern Munich.

« Pour ceux qui imaginent que Mbappé puissent terminer à gauche… » Pourrait-on alors voir Kylian Mbappé être décalé sur le côté gauche de l’attaque de l’équipe de France pour la Coupe du monde ? Visiblement, ça ne risque pas d’arriver selon les dires de Bertrand Latour. En effet, sur le plateau du Late Football Club, le journaliste de Canal+ a assuré : « Pour ceux qui imaginent que Mbappé puissent terminer à gauche, moi je pense que ça n’arrivera jamais. Quoi qu’il arrive, il sera toujours numéro 9 ».