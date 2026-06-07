Mbappé en équipe de France - Le coup de froid de Bertrand Latour pour ce changement réclamé : «Ça n’arrivera jamais»

Face à la Côte d’Ivoire, Kylian Mbappé a une nouvelle fois été aligné à la pointe de l’attaque de l’équipe de France par Didier Deschamps. Le fait est qu’à l’approche de la Coupe du monde, ils sont nombreux à vouloir voir le joueur du Real Madrid changer de position et être décalé à gauche afin de mettre Ousmane Dembélé et Michael Olise dans les meilleures conditions. Mais voilà que Bertrand Latour a été très clair à ce sujet.
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise… Aujourd’hui, l’équipe de France dispose d’une des meilleures attaques du monde. Mais encore faut-il la meilleure combinaison pour tirer le meilleur de ces stars. Un casse-tête pour Didier Deschamps, qui semble en tout cas décidé à placer le capitaine des Bleus en pointe. Est-ce pour autant une bonne idée ? Pour beaucoup, le sélectionneur devrait aligner Mbappé sur le côté gauche afin de placer Dembélé dans l’axe et Olise à droite, là où ils excellent avec le PSG et le Bayern Munich.
« Pour ceux qui imaginent que Mbappé puissent terminer à gauche… »
Pourrait-on alors voir Kylian Mbappé être décalé sur le côté gauche de l’attaque de l’équipe de France pour la Coupe du monde ? Visiblement, ça ne risque pas d’arriver selon les dires de Bertrand Latour. En effet, sur le plateau du Late Football Club, le journaliste de Canal+ a assuré : « Pour ceux qui imaginent que Mbappé puissent terminer à gauche, moi je pense que ça n’arrivera jamais. Quoi qu’il arrive, il sera toujours numéro 9 ».
Quelle attaque pour l’équipe de France à la Coupe du monde ?
Le 16 juin prochain, l’équipe de France débutera sa Coupe du monde avec une rencontre face au Sénégal. Quelle sera alors l’équipe alignée par Didier Deschamps pour cette compétition ? On pourrait donc repartir avec Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque des Bleus. Quid d’Ousmane Dembélé et Michael Olise ? Les deux stars du PSG et du Bayern Munich devraient se retrouver en numéro 10 et sur le côté droit. Et pour ce qui est du couloir gauche, il pourrait bien être occupé par Bradley Barcola ou Désiré Doué.