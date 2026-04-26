Didier Deschamps : Un journaliste français n’en veut pas au Real Madrid et propose un autre nom pour le prochain entraîneur

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps se prépare pour le dernier grand rendez-vous de sa carrière à la tête de l'Equipe de France. Mais après la Coupe du monde, il pourrait continuer à entraîner une équipe de renom comme le Real Madrid. Son nom est déjà cité autour de la capitale espagnole mais tout le monde n'est pas d'accord pour en faire l'option numéro 1.
En difficulté cette saison, le Real Madrid va sans doute repartir sans trophée une nouvelle fois. Le club espagnol ne trouve pas la solution avec son entraîneur Alvaro Arbeloa et sa place est plus que menacée. Alors que le Real ne joue plus grand chose en cette fin de saison, plusieurs grands noms sont cités pour prendre sa place. Mais Frédéric Hermel, journaliste français, estime que ce n'est pas forcément la meilleure option.
Le Real Madrid doit trouver la solution
Loin de ses standards, le Real Madrid n'affiche pas un niveau de jeu satisfaisant et a du mal à montrer sa supériorité. Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, le club entraîné par Alvaro Arbeloa doit absolument trouver ce qui ne va pas pour repartir de plus belle. Beaucoup s'attendent à voir partir l'entraîneur espagnol, arrivé en janvier dernier. Ces derniers jours, les noms de Didier Deschamps, de Jürgen Klopp, de Mauricio Pochettino ou encore de José Mourinho entrent dans la discussion pour prendre la suite. A moins que le Real Madrid ne décide de garder Arbeloa...
Le Real Madrid prêt à se séparer d'Arbeloa ?
En cette fin de saison, Florentino Pérez a simplement demandé à son équipe de finir avec dignité. Mais pour Frédéric Hermel, si cette fin de saison se passe bien et que le Real Madrid retrouve un climat plus calme et une compétitivité sur le terrain, il faudrait penser plutôt à garder Alvaro Arbeloa sur le banc. Dans les colonnes de AS, il écrit que l'entraîneur espagnol a su se montrer à la hauteur des grands événements en éliminant Manchester City en Ligue des champions notamment et que certaines défaites sont plutôt à mettre au crédit des joueurs. Pas sûr que ce soit suffisant pour lui permettre de rester...