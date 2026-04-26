Didier Deschamps : Un journaliste français n’en veut pas au Real Madrid et propose un autre nom pour le prochain entraîneur

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps se prépare pour le dernier grand rendez-vous de sa carrière à la tête de l'Equipe de France. Mais après la Coupe du monde, il pourrait continuer à entraîner une équipe de renom comme le Real Madrid. Son nom est déjà cité autour de la capitale espagnole mais tout le monde n'est pas d'accord pour en faire l'option numéro 1.

En difficulté cette saison, le Real Madrid va sans doute repartir sans trophée une nouvelle fois. Le club espagnol ne trouve pas la solution avec son entraîneur Alvaro Arbeloa et sa place est plus que menacée. Alors que le Real ne joue plus grand chose en cette fin de saison, plusieurs grands noms sont cités pour prendre sa place. Mais Frédéric Hermel, journaliste français, estime que ce n'est pas forcément la meilleure option.

Deschamps, Mourinho… Qui sera le prochain entraîneur de Mbappé au Real Madrid ? https://t.co/cCxvwTPVcf — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

Le Real Madrid doit trouver la solution Loin de ses standards, le Real Madrid n'affiche pas un niveau de jeu satisfaisant et a du mal à montrer sa supériorité. Eliminé en quarts de finale de la Ligue des champions, le club entraîné par Alvaro Arbeloa doit absolument trouver ce qui ne va pas pour repartir de plus belle. Beaucoup s'attendent à voir partir l'entraîneur espagnol, arrivé en janvier dernier. Ces derniers jours, les noms de Didier Deschamps, de Jürgen Klopp, de Mauricio Pochettino ou encore de José Mourinho entrent dans la discussion pour prendre la suite. A moins que le Real Madrid ne décide de garder Arbeloa...