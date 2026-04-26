Kylian Mbappé - Des vieux tweets refont surface : Mohamed Henni se lâche, «c’est honteux»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dernièrement, Kylian Mbappé a été la cible de nouvelles attaques sur les réseaux sociaux. En effet, on a pu voir d’anciens tweets de l’attaquant du Real Madrid ressortir de l’époque où il jouait chez les jeunes de l’AS Monaco. Des éléments utilisés par beaucoup pour tacler la mentalité égoïste de Mbappé et Mohamed Henni ne s’est pas fait prier pour en faire de même.

Le moindre petit élément est utilisé pour venir s’attaquer à Kylian Mbappé. Et au cours des derniers jours, ce sont d’anciens tweets de l’international français ont été été ressortis. Ces messages datent de 2015 alors que l’attaquant du Real Madrid évoluait encore à l’AS Monaco. On pouvait alors lire : « Défaite 3-2 avec deux passes décisives pour ma part » ou encore « Match nul 2-2 avec un but et une passe décisive de ma part ». Les détracteurs de Mbappé s’en sont donnés alors à coeur joie pour critiquer l’égoïsme dans ces messages.

Kylian Mbappé : Clash avec une star du vestiaire ? La lourde révélation au Real Madrid ! https://t.co/uNwa8fduZI — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Dîtes vous que c’est ça Mbappé, c’est ça sa mentalité » Mohamed Henni a lui aussi sauté sur l’occasion pour utiliser ces anciens tweets afin d’attaquer Kylian Mbappé. Ainsi, dans une vidéo Youtube, le supporter de l’OM a lâché : « Regardez les tweets qui sont ressortis, en 2015. Ce n’est pas que ça confirme ce qu’on pensait de Mbappé, c’est pire en fait. En 2015, il tweetait : « défaite de Monaco, triplé de ma part ». C’est honteux Mbappé. Dîtes vous que c’est ça Mbappé, c’est ça sa mentalité. Lui quand le Real se fait éliminer par le Bayern, d’ailleurs il n’a rien fait contre le Bayern, pour lui ce n’est pas le Real est éliminé de la Ligue des Champions, dans sa tête c’est le Real est éliminé de la Ligue des Champions 15 buts de ma part. Mais contre qui les buts ? Contre qui espèce de fraude ? Cristiano Ronaldo a mis 17 buts en Ligue des Champions, les 17 étaient en finale ».