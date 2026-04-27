Osimhen - Mbappé : Le duo inattendu pour sauver le Real Madrid ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de la saison, le duo composé de Vinicius Junior et Kylian Mbappé continue de décevoir. A tel point que selon Nabil Djellit, le Real Madrid n'a plus le choix et doit désormais tout changer dans son secteur offensif. Notamment en recrutant un vrai numéro 9 à l'image de Victor Osimhen.

Le Real Madrid va connaître une saison blanche pour le deuxième exercice de Kylian Mbappé au sein du club merengue. Et bien que l'attaquant français réalise encore une saison pleine sur le plan statistique, difficile d'en dire autant sur le plan collectif, au point que son duo avec Vinicius Junior ne fasse déjà plus du tout l'unanimité. Pour Nabil Djellit, le Real Madrid doit donc tout changer en se séparant du Brésilien pour recruter un vrai numéro 9.

Le Real Madrid a gagné 1 match sur les 7 derniers où Mbappé 🇫🇷 a été titulaire. pic.twitter.com/t9Uz0ybTqx — Actu Foot (@ActuFoot_) April 24, 2026

Djellit veut un duo Mbappé-Osimhen au Real « Cela fait 2 ans qu'ils sont ensemble, est-ce que ça marche ? Pour moi non, puisqu'ils ont encore été éliminés en Ligue des champions. Ce sont deux profils qui se ressemblent dans l'absolu. Soit tu joues en 4-4-2 et tu construis derrière une équipe en mettant 0 artiste. Tu peux quand même garder Bellingham qui, à la différence des autres, peut au moins être polyvalent. Kylian Mbappé, il vient toujours dézoner à gauche pour aller chercher le ballon, comme Vinicius. Ils ont les mêmes qualités et presque les mêmes défauts », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant de poursuivre.