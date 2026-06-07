Catastrophe à l'UBB : Le coup de tonnerre qui «dégoute» Louis Bielle-Biarrey !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au terme d'une dernière journée de folie, le Top 14 a rendu son verdict et les places en barrages ont été attribuées. Finaliste de deux dernières éditions et double champions d'Europ en titre, Bordeaux-Bègles ne sera pas au rendez-vous. Une sacré coup de tonnerre que Louis Bielle-Biarrey a du mal à accepter.

Après laissé échapper de peu le doublé la saison dernière, l'UBB rêvait d'enfin faire tomber le Stade Toulousain en championnat après deux échecs consécutifs en finale. Mais pour cela, les doubles champions d'Europe en titre devaient encore valider leur place en barrages. Une mission qui passait par une victoire à domicile contre Clermont. Mais au terme d'une dernière journée de folie, les Bordelais ont finalement tout gâché.

«Je suis vraiment très dégoûté» En effet, l'UBB s'est écroulée à domicile contre Clermont (31-34) samedi soir et ne termine qu'à la huitième place du Top 14 à deux points de La Rochelle, sixième et dernier qualifié pour les barrages. La saison est donc terminée pour l'UBB, ce qui ne plait pas du tout à Louis Bielle-Biarrey. « Je suis vraiment très dégoûté. Au vu de notre saison, on perd quatre fois à domicile, pour viser le top 6 c'est impossible. Il a manqué un peu de tout aujourd'hui (samedi), on est juste désolés pour les supporters et pour tout le monde », a-t-il confié au micro de Canal+. Un sentiment partagé par son coéquipier Maxime Lucu.