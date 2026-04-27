Kylian Mbappé : La bombe lâchée en Espagne pour sa fin de saison

Alexis Brunet

Vendredi soir, le Real Madrid a vu le titre en Liga s’éloigner encore un peu plus en faisant match nul contre le Betis Séville (1-1). Lors de cette rencontre, les Madrilènes ont également perdu Kylian Mbappé sur blessure et cela est mauvais signe. Selon un journaliste espagnol, la saison en club de l’attaquant français pourrait bel et bien être terminée.

Doucement mais sûrement, le Real Madrid se dirige tout droit vers une nouvelle saison blanche. Déjà éliminés de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, les coéquipiers de Vinicius Jr sont devancés de onze points par le FC Barcelone en tête de la Liga alors qu’il ne reste que cinq journées. Une fin d’exercice très compliquée pour les Madrilènes qui pourraient bien avoir perdu Kylian Mbappé également.

Le passage de Mbappé au Real est-il déjà un échec ? 🤨



🗨️ E. Blanc : « Il n'a rien ! En Espagne, son recrutement est un cataclysme ! Il représente ce qu'il ne faut plus faire. »



🗨️ D. Degorre : « Le Real n'est pas meilleur sans lui. Il y a une déception mais pas de divorce. »… pic.twitter.com/mufwD7fwrW — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 16, 2026

Saison terminée pour Mbappé ? Vendredi soir, le Real Madrid a perdu deux points sur la pelouse du Betis Séville (1-1), mais il a également peut-être perdu Kylian Mbappé. Sorti sur blessure à la 81ème minute, la saison du Français serait terminée à en croire les informations du journaliste et présentateur d’El Chiringuito, Josep Pedrerol. « Je crois que Mbappé ne rejouera plus cette saison. La blessure va faire qu'il ne pourra pas jouer plus longtemps. »