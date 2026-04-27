Kylian Mbappé : La bombe lâchée en Espagne pour sa fin de saison

Vendredi soir, le Real Madrid a vu le titre en Liga s’éloigner encore un peu plus en faisant match nul contre le Betis Séville (1-1). Lors de cette rencontre, les Madrilènes ont également perdu Kylian Mbappé sur blessure et cela est mauvais signe. Selon un journaliste espagnol, la saison en club de l’attaquant français pourrait bel et bien être terminée.
Doucement mais sûrement, le Real Madrid se dirige tout droit vers une nouvelle saison blanche. Déjà éliminés de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, les coéquipiers de Vinicius Jr sont devancés de onze points par le FC Barcelone en tête de la Liga alors qu’il ne reste que cinq journées. Une fin d’exercice très compliquée pour les Madrilènes qui pourraient bien avoir perdu Kylian Mbappé également.
Saison terminée pour Mbappé ?
Vendredi soir, le Real Madrid a perdu deux points sur la pelouse du Betis Séville (1-1), mais il a également peut-être perdu Kylian Mbappé. Sorti sur blessure à la 81ème minute, la saison du Français serait terminée à en croire les informations du journaliste et présentateur d’El Chiringuito, Josep Pedrerol. « Je crois que Mbappé ne rejouera plus cette saison. La blessure va faire qu'il ne pourra pas jouer plus longtemps. »
Une bonne nouvelle pour l’équipe de France
Après le match face au Betis Séville, Alvaro Arbeloa s’était exprimé sur le cas Kylian Mbappé. « Il avait des douleurs, et nous espérons que cela évoluera au mieux dans les prochains jours », avait notamment déclaré l’entraîneur madrilène. La Casa Blanca avait ensuite communiqué sur la nature de la blessure de l’attaquant, révélant une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche ». Finalement, le Français ne devrait pas pouvoir aider de nouveau son club, ce qui lui permettra de se focaliser sur la Coupe du monde, comme l’écrit José Luis Hurtado, éditorialiste de Marca. « À La Cartuja, de nouveau frustré, le Français a rejoint le banc de touche, souffrant de contractures musculaires, le genre de blessure que les footballeurs du monde entier invoqueront à l'approche de la Coupe du monde. Mbappé est blessé et exaspéré. » Une bonne nouvelle pour l’équipe de France qui pourrait donc compter sur son capitaine en pleine forme, remis de ses pépins physiques.