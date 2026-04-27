PSG - Bayern Munich : Michael Olise, Fréderic Antonetti règle le «problème» pour Luis Enrique !

Alexis Brunet

Mardi soir, le Parc des princes va assister à un énorme choc de Ligue des champions car c’est le Bayern Munich qui se rend à Paris. Les Bavarois seront emmenés par Michael Olise qui marche sur l’eau, mais dans le CFC, Frédéric Antonetti a révélé au PSG et à Luis Enrique comment réussir à museler l’attaquant français.

Ce week-end en Ligue 1, le PSG se rendait du côté d’Angers pour le compte de la 31ème journée. Les Parisiens ont bien profité du match nul du RC Lens contre Brest (3-3), car ils se sont imposés 3-0 contre le SCO et ils comptent maintenant six points d’avance sur les hommes de Pierre Sage en tête du championnat. Mardi soir, l’adversité sera toutefois toute autre pour les coéquipiers de Willian Pacho.

Michael Olise extraordinaire contre le Real ! 🤩



🗨️ @hugoguillemet : « Olise fait une très forte impression ! Il a été excellent dès sa première saison. Même Robben et Ribery avaient eu besoin de temps. »#EDS pic.twitter.com/d1GtyRanWa — L'Équipe du soir (@lequipedusoir) April 16, 2026

Le Bayern Munich se rend au Parc des princes Après ce déplacement à Angers, le PSG aura l’avantage d’accueillir pour son prochain match. Les Parisiens recevront un gros puisqu’ils vont défier mardi soir le Bayern Munich en Ligue des champions. L’enjeu sera de prendre une ou plusieurs longueurs d’avance avant le match retour qui aura lieu à l’Allianz Arena le 6 mai.