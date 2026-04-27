PSG - Bayern Munich : Michael Olise, Fréderic Antonetti règle le «problème» pour Luis Enrique !

Mardi soir, le Parc des princes va assister à un énorme choc de Ligue des champions car c’est le Bayern Munich qui se rend à Paris. Les Bavarois seront emmenés par Michael Olise qui marche sur l’eau, mais dans le CFC, Frédéric Antonetti a révélé au PSG et à Luis Enrique comment réussir à museler l’attaquant français.
Ce week-end en Ligue 1, le PSG se rendait du côté d’Angers pour le compte de la 31ème journée. Les Parisiens ont bien profité du match nul du RC Lens contre Brest (3-3), car ils se sont imposés 3-0 contre le SCO et ils comptent maintenant six points d’avance sur les hommes de Pierre Sage en tête du championnat. Mardi soir, l’adversité sera toutefois toute autre pour les coéquipiers de Willian Pacho.
Le Bayern Munich se rend au Parc des princes
Après ce déplacement à Angers, le PSG aura l’avantage d’accueillir pour son prochain match. Les Parisiens recevront un gros puisqu’ils vont défier mardi soir le Bayern Munich en Ligue des champions. L’enjeu sera de prendre une ou plusieurs longueurs d’avance avant le match retour qui aura lieu à l’Allianz Arena le 6 mai.
Comment museler Michael Olise ?
Tout comme le PSG, le Bayern Munich impressionne et fait partie des meilleures équipes d’Europe. Vincent Kompany possède dans son effectif de nombreux joueurs de grand talent, à commencer par Michael Olise. Le Français réalise une immense saison avec 19 buts et 29 passes décisives et il sera donc le danger numéro un pour les Parisiens sur la pelouse du Parc des princes. Dans le CFC, Frédéric Antonetti a donné un petit conseil à Luis Enrique pour museler l’attaquant passé par Crystal Palace. « Michael Olise ? C'est le problème de l'entraîneur de Paris. S'ils arrivent à contrer Olise, c'est 50% de danger en moins. Parce qu'il pèse énormément, soit en partant de la droite ou dans l'axe, et puis ses dernières passes... Il faut le bloquer à deux. Pour moi, c'est celui qui défendra le mieux qui va gagner le match. Je pense qu'ils concèdent beaucoup d'occasions (ndlr le Bayern). » Reste à voir si l’entraîneur espagnol suivra les conseils de son homologue passé par le FC Metz ou bien le LOSC.