Neymar - Mbappé : «Il l’a prouvé», le pari réussi de Luis Enrique au PSG !

Alexis Brunet

Lors de son arrivée au PSG, Luis Enrique a eu sous ses ordres Neymar, à qui il a rapidement montré le chemin de la sortie. Sans le Brésilien, le coach parisien a prouvé qu’il pouvait réussir et il a également épaté tous les observateurs qui pensaient que le club de la capitale allait s’écrouler avec le départ de Kylian Mbappé.

En 2023, le PSG cherchait un nouveau coach pour prendre la succession de Christophe Galtier. Le club de la capitale avait alors plusieurs noms en tête, mais c’est finalement Luis Enrique qui a convaincu les décideurs parisiens Ces derniers ont bien fait car avec l’arrivée du technicien espagnol, le champion de France s’est transformé et il a notamment remporté le titre en Ligue des champions la saison dernière.

Heureux de la victoire à Angers, qui rapproche le PSG du titre en Ligue 1, Luis Enrique a refusé d'évoquer ses blessés et de « donner des informations au Bayern », son adversaire en Ligue des champions, mardi.

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« C'était une sacrée décision de dire qu'il ne voulait plus de Neymar » Avec une équipe démunie de véritables stars, le PSG a réussi à remporter la Ligue des champions alors qu’il n’y était pas parvenu avec les Lionel Messi, Neymar et autre Kylian Mbappé. Cela illustre d’autant plus le travail de Luis Enrique, qui était sûr d’y parvenir sans ces superstars, comme l’a révélé son ami d’enfance Abelardo à L’Équipe. « Comme le PSG gagne toujours, les gens pensent que c'est facile. Mais ça joue bien, il y a des équipes physiques. Lens, l'OM, Monaco, Lille... Et la sélection ! Je pense qu'il a dit qu'il viendrait si on le laissait faire. Par exemple, c'était une sacrée décision de dire qu'il ne voulait plus de Neymar. L'année d'après, tout le monde pensait que sans (Kylian) Mbappé, le PSG allait avoir du mal. Luis a considéré que s'il s'en allait, ce n'était pas un problème, son équipe serait meilleure. Et il l'a prouvé. »