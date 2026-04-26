Le PSG prépare une grande annonce, ça concerne Vitinha !

Alexis Brunet

Dans quelques jours, le PSG affrontera le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Blessé dernièrement, Vitinha a manqué les matchs contre Nantes et Angers, mais le milieu de terrain devrait bel et bien prétendre à une place dans le groupe parisien pour la réception des Bavarois au Parc des princes.

Samedi, le PSG se rendait sur la pelouse d’Angers pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Face au SCO, Luis Enrique avait fait tourner son effectif et cela s’est notamment vu à travers le nom des buteurs. Le club de la capitale a ouvert le score par Kang-in Lee puis Senny Mayulu a doublé la marque avant que Lucas Beraldo ne vienne sceller le succès parisien (3-0).

🚨🚨 Ruud Gullit 🇳🇱 sur le milieu Vitinha-Neves 🇵🇹 :



« Il vous faut de bons milieux pour remporter des batailles et des matches et…



𝗝𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗨𝗩𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗘 𝗣𝗦𝗚 𝗔 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗘 𝗟’𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘. 🤩



Je pense qu’ils ont les meilleurs milieux. »… pic.twitter.com/MMAWx3Zqmq — Actu Foot (@ActuFoot_) April 20, 2026

Vitinha devrait être dans le groupe du PSG contre le Bayern Munich Contre Angers, Luis Enrique ne pouvait toutefois pas compter sur l’entièreté de son groupe car Vitinha manquait à l’appel par exemple. Le Portugais s’est blessé contre Lyon dernièrement et il a par la suite loupé les rencontres face au FC Nantes et Angers. Toutefois, à en croire les informations du Parisien, le milieu de terrain semble remis de son inflammation au talon et il devrait être dans le groupe du club de la capitale pour la réception du Bayern Munich mardi soir. Une vraie bonne nouvelle pour le PSG qui va donc pouvoir compter sur son chef d’orchestre.