Le PSG prépare une grande annonce, ça concerne Vitinha !

Dans quelques jours, le PSG affrontera le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Blessé dernièrement, Vitinha a manqué les matchs contre Nantes et Angers, mais le milieu de terrain devrait bel et bien prétendre à une place dans le groupe parisien pour la réception des Bavarois au Parc des princes.
Samedi, le PSG se rendait sur la pelouse d’Angers pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Face au SCO, Luis Enrique avait fait tourner son effectif et cela s’est notamment vu à travers le nom des buteurs. Le club de la capitale a ouvert le score par Kang-in Lee puis Senny Mayulu a doublé la marque avant que Lucas Beraldo ne vienne sceller le succès parisien (3-0).
Vitinha devrait être dans le groupe du PSG contre le Bayern Munich
Contre Angers, Luis Enrique ne pouvait toutefois pas compter sur l’entièreté de son groupe car Vitinha manquait à l’appel par exemple. Le Portugais s’est blessé contre Lyon dernièrement et il a par la suite loupé les rencontres face au FC Nantes et Angers. Toutefois, à en croire les informations du Parisien, le milieu de terrain semble remis de son inflammation au talon et il devrait être dans le groupe du club de la capitale pour la réception du Bayern Munich mardi soir. Une vraie bonne nouvelle pour le PSG qui va donc pouvoir compter sur son chef d’orchestre.
Nouvelles rassurantes pour Hakimi et Mendes
Si le PSG s’est tranquillement imposé contre Angers, il a toutefois eu quelques frayeurs. Dès la mi-temps, Luis Enrique a été contraint de sortir Achraf Hakimi, qui semblait à court de forme. Le club de la capitale a aussi eu peur pour Nuno Mendes qui faisait la grimace après un contact en fin de match avec son coéquipier Matvey Safonov. Finalement tout irait bien pour les deux défenseurs qui devraient bel et bien être titulaires contre le Bayern Munich mardi soir au Parc des princes.