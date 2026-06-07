Annoncé au PSG… il rêve d’imiter Kvaratskhelia !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela fait plusieurs semaines que le nom d’Aleksey Batrakov circule du côté du PSG. Et le jeune milieu offensif russe veut s’inspirer de Khvicha Kvaratskhelia qui a également évolué dans le championnat russe avant de rejoindre les plus grands clubs européens.

Depuis quelques mois, le nom d'Aleksey Batrakov revient avec insistance du côté du PSG. Le milieu offensif du Lokomotiv Moscou plairait au club de la capitale bien que Le Parisien ait récemment refroidi cette piste. Quoi qu'il en soit, le jeune russe s'est prononcé sur le club parisien en évoquant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal. Et clairement il avait rapidement fait son choix.

Batrakov veut imiter Kvaratskhelia « Le PSG. Surtout grâce à Safonov. Le PSG est plus intéressant. Le style d’Arsenal ne me plaît pas : ils ont joué un football très défensif toute la saison. Le scénario du match était donc logique après le but rapide d’Havertz. Mais ce n’était certainement pas ennuyeux », confie-t-il dans une interview accordée à Sport24.ru avant d’évoquer l’évolution de Khvicha Kvaratskhelia qui a lui aussi évolué en Russie : « c : tout le monde a sa chance. Si vous arrivez en Europe, tout est entre vos mains. Khvicha est excellent, il fait preuve d’une qualité exceptionnelle. »