Mercato - PSG : Kolo Muani à la place de Kane, un transfert influencé par Mbappé ?

À l’été 2023, le PSG cherchait à recruter un attaquant pour compenser les départs de Lionel Messi et de Neymar. Le club de la capitale hésitait alors entre Harry Kane et Randal Kolo Muani. Finalement, les dirigeants parisiens avaient décidé de foncer sur le joueur qui évoluait alors à l’Eintracht Francfort, notamment par rapport à sa relation avec Kylian Mbappé.
Mardi soir, le PSG recevra le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Sur la pelouse du Parc des princes, le club de la capitale devra surtout se méfier d’un certain Harry Kane qui fait encore une fois partie des meilleurs buteurs d’Europe cette saison. Il y a quelques années, le champion de France aurait toutefois pu s’éviter une telle menace.
Le PSG pistait Harry Kane à l’été 2023
Si Harry Kane portera mardi soir le maillot du Bayern Munich, il aurait également pu revêtir celui du PSG. Comme le rapporte Le Parisien, l’Anglais était l’une des pistes du champion de France à l’été 2023 pour renforcer son attaque. Le buteur souhaitait alors quitter Tottenham pour gagner des titres et Luis Campos s’était montré intéressé. Finalement, l’opération ne s’était pas faite car l’arrivée de Luis Enrique avait changé les choses et le prix demandé pour le goleador était jugé comme trop élevé. Cela avait alors profité aux Bavarois qui avaient mis environ 100M€ sur la table pour s’offrir Kane.
Le PSG avait choisi Kolo Muani à la place de Kane
Harry Kane n’était finalement pas venu au PSG, mais ce dernier avait quand même recruté un attaquant. Dans les derniers instants du mercato, le club de la capitale avait misé 95M€ sur Randal Kolo Muani qui sortait d’une énorme saison avec l’Eintracht Francfort. Toujours selon Le Parisien, le fait que l’ancien Nantais soit en phase avec Kylian Mbappé en équipe de France avait notamment convaincu les dirigeants parisiens. Le champion de France peut avoir des regrets car seulement un an plus tard Kylian Mbappé avait quitté le PSG et RKM est aujourd’hui considéré comme l’un des plus gros flops du côté du Parc des princes, lui qui est actuellement prêté à Tottenham.