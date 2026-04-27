Mercato - PSG : Kolo Muani à la place de Kane, un transfert influencé par Mbappé ?

Alexis Brunet

À l’été 2023, le PSG cherchait à recruter un attaquant pour compenser les départs de Lionel Messi et de Neymar. Le club de la capitale hésitait alors entre Harry Kane et Randal Kolo Muani. Finalement, les dirigeants parisiens avaient décidé de foncer sur le joueur qui évoluait alors à l’Eintracht Francfort, notamment par rapport à sa relation avec Kylian Mbappé.

Mardi soir, le PSG recevra le Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions. Sur la pelouse du Parc des princes, le club de la capitale devra surtout se méfier d’un certain Harry Kane qui fait encore une fois partie des meilleurs buteurs d’Europe cette saison. Il y a quelques années, le champion de France aurait toutefois pu s’éviter une telle menace.

Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a banalisé un niveau tellement haut. 😱



On ne se rend pas compte.



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Le PSG pistait Harry Kane à l’été 2023 Si Harry Kane portera mardi soir le maillot du Bayern Munich, il aurait également pu revêtir celui du PSG. Comme le rapporte Le Parisien, l’Anglais était l’une des pistes du champion de France à l’été 2023 pour renforcer son attaque. Le buteur souhaitait alors quitter Tottenham pour gagner des titres et Luis Campos s’était montré intéressé. Finalement, l’opération ne s’était pas faite car l’arrivée de Luis Enrique avait changé les choses et le prix demandé pour le goleador était jugé comme trop élevé. Cela avait alors profité aux Bavarois qui avaient mis environ 100M€ sur la table pour s’offrir Kane.