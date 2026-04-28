Avec Lucas Beraldo, le PSG a trouvé son Sergio Busquets !

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de positionner Lucas Beraldo au milieu de terrain dans un rôle de sentinelle. Un choix payant puisque l’international brésilien a encore une fois brillé à Angers ce week-end. A tel point que l’entraîneur du PSG ose la comparaison avec Sergio Busquets.
C’est une nouvelle idée qui semble payante pour Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a effectivement décidé de lancer Lucas Beraldo au milieu de terrain contre l’OGC Nice. L’international brésilien, défenseur central de formation, n’a d’ailleurs plus quitté ce poste depuis, et cela lui réussit bien comme en témoigne sa prestation à Angers samedi. Interrogé sur Lucas Beraldo a l’issue du match, Luis Enrique voit d’ailleurs en lui une sorte de Sergio Busquets.
Luis Enrique s’enflamme pour Beraldo
« Normalement, je ne suis pas content de mettre un (défenseur) central dans cette position. Normalement, nous faisons différemment. Nous mettons normalement un joueur plus offensif comme Vitinha au milieu du terrain. Nous l’avons toujours fait tout au long de ma carrière d’entraîneur. Mais Berardo est un (défenseur) central différent, brésilien, avec beaucoup de qualités. Je pense que sa capacité à jouer à une ou deux touches rend difficile le pressing contre ce type de joueur. Il a toujours cette capacité à bonifier l'action. Et on est très content que ce soit ainsi. On a pensé lors d’un match, je ne me rappelle duquel mais il y a quatre matchs, à la possibilité de le faire jouer parce que Vitinha n'était pas là », confie-t-il en conférence de poursuivre.
«C’est plus un Busquets qu’un Vitinha»
« Normalement, je ne suis pas content de mettre un (défenseur) central dans cette position. Normalement, nous faisons différemment. Nous mettons normalement un joueur plus offensif comme Vitinha au milieu du terrain. Nous l’avons toujours fait tout au long de ma carrière d’entraîneur. Mais Berardo est un (défenseur) central différent, brésilien, avec beaucoup de qualités. Je pense que sa capacité à jouer à une ou deux touches rend difficile le pressing contre ce type de joueur. Il a toujours cette capacité à bonifier l'action. Et on est très content que ce soit ainsi. On a pensé lors d’un match, je ne me rappelle duquel mais il y a quatre matchs, à la possibilité de le faire jouer parce que Vitinha n'était pas là. Je ne me rappelle plus très bien, comme il y a un match tous les trois jours… Mais il a fait ses preuves et pour nous c'est plus un Sergio Busquets qu'un Vitinha. C'est un style différent mais je peux dire qu'il va jouer avec nous beaucoup de matchs là. Et il peut jouer avec Vitinha, il peut jouer avec Dro, il peut jouer avec João, avec Fabian, avec Warren, avec Senny. On est content, très content », ajoute Luis Enrique.