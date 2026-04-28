Avec Lucas Beraldo, le PSG a trouvé son Sergio Busquets !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Luis Enrique a décidé de positionner Lucas Beraldo au milieu de terrain dans un rôle de sentinelle. Un choix payant puisque l’international brésilien a encore une fois brillé à Angers ce week-end. A tel point que l’entraîneur du PSG ose la comparaison avec Sergio Busquets.

C’est une nouvelle idée qui semble payante pour Luis Enrique. L’entraîneur du PSG a effectivement décidé de lancer Lucas Beraldo au milieu de terrain contre l’OGC Nice. L’international brésilien, défenseur central de formation, n’a d’ailleurs plus quitté ce poste depuis, et cela lui réussit bien comme en témoigne sa prestation à Angers samedi. Interrogé sur Lucas Beraldo a l’issue du match, Luis Enrique voit d’ailleurs en lui une sorte de Sergio Busquets.

Lucas Beraldo vs Angers SCO



1 gol

1 assistência

3 grandes chances criadas

6 chances criadas



Jogando de volante no PSG.



Luís Henrique na entrevista pós jogo.



"Beraldo é mais um Busquests do que um Vitinha, ele vai jogar muito na posição de volante" pic.twitter.com/Hlhw0qwQbZ — Ryan (@ryanspfc7) April 26, 2026

Luis Enrique s’enflamme pour Beraldo « Normalement, je ne suis pas content de mettre un (défenseur) central dans cette position. Normalement, nous faisons différemment. Nous mettons normalement un joueur plus offensif comme Vitinha au milieu du terrain. Nous l’avons toujours fait tout au long de ma carrière d’entraîneur. Mais Berardo est un (défenseur) central différent, brésilien, avec beaucoup de qualités. Je pense que sa capacité à jouer à une ou deux touches rend difficile le pressing contre ce type de joueur. Il a toujours cette capacité à bonifier l'action. Et on est très content que ce soit ainsi. On a pensé lors d’un match, je ne me rappelle duquel mais il y a quatre matchs, à la possibilité de le faire jouer parce que Vitinha n'était pas là », confie-t-il en conférence de poursuivre.