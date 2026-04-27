Bayern Munich : Luis Enrique annonce «une loterie» au PSG !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le dernier carré de la Ligue des champions. Pour la troisième fois de suite, Luis Enrique l'a atteint avec le PSG. Tenant du titre, l'entraîneur espagnol compte bien continuer de rêver plus grand avec le Paris Saint-Germain en C1. Mais avec quel trio au milieu de terrain ? Luis Enrique s'est pris littéralement au jeu.

Après trois mois d'absence, Fabian Ruiz a retrouvé les terrains le 19 avril dernier lors de la défaite du PSG contre l'OL au Parc des princes. Depuis ces 20 minutes de jeu, le champion d'Europe 2024 avec l'Espagne et 2025 avec le Paris Saint-Germain a vu son temps de jeu augmenter. Pendant ce temps-là, Warren Zaïre-Emery a plus qu'assuré l'intérim et pourrait bien être une fois de plus titulaire pour cette rencontre opposant le PSG au Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions mardi.

🚨 Luis Enrique 🇪🇸 : « 𝗜𝗟 𝗡’𝗬 𝗔 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗘́𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗠𝗘𝗜𝗟𝗟𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗤𝗨𝗘 𝗡𝗢𝗨𝗦. ❌❤️💙



Ce sont les deux meilleures équipes d'Europe même si Arsenal a aussi fait une belle saison.



En terme de régularité, le Bayern est peut-être un peu au-dessus de nous parce… pic.twitter.com/9rdmTlUpDO — Actu Foot (@ActuFoot_) April 27, 2026

Luis Enrique d'humeur taquine en conférence de presse, il mime la roue de la fortune pour ses choix au milieu de terrain De plus, Lucas Beraldo a apporté satisfaction à Luis Enrique lors de ses dernières sorties dans la peau d'un milieu de terrain. Alors qui pour évoluer aux côtés de Vitinha et Joao Neves contre le Bayern Munich mardi ? En conférence de presse lundi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain s'est montré inspiré et a fait parler sa fibre humoristique. « Je choisirai à la loterie, je ferai comme ça (il mime une roue qui tourne). Tout le monde est prêt, je suis très content ».