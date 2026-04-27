PSG : Luis Enrique contre les médias, un de ses proches se lâche sur la guerre

En tant qu'entraîneur du PSG, Luis Enrique est obligé de se prêter à de nombreuses obligations médiatiques. Mais voilà que l'Espagnol n'est clairement pas le plus fan de cet exercice, se montrant régulièrement hostile à l'encontre de la presse. Et voilà qu'un proche de Luis Enrique l'a confirmé : ce n'est clairement pas l'amour fou avec les médias.
Chaque semaine, Luis Enrique se présente plusieurs fois devant la presse pour répondre à différentes questions. Un exercice auquel l'entraîneur du PSG dirait bien non, lui qui avait déjà expliqué être prêt à renoncer à une partie de son salaire pour en être dispensé. Mais voilà que l'Espagnol est obligé de se prêter à l'exercice médiatique alors que Luis Enrique ne porte clairement pas les médias dans son coeur.
« Il s'emporte surtout contre la presse espagnole »
Proche de Luis Enrique, Abelardo a confirmé cette guerre entre l'entraîneur du PSG et les médias. A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, il a ainsi confié : « L'impression qu'il voit les médias comme des ennemis ? Bon, déjà il supprimerait les confs de presse, c'est sûr. (Rires.) Il aime le foot en soi, l'entraînement, les matches. Le reste... Certains journalistes posent des questions sur tout, sauf le foot. Tu affrontes le Betis et on te dit : "Que pensez-vous de telle déclaration de Vinicius ?" Je ne pense pas qu'il vous voie comme des ennemis, j'ai l'impression qu'il s'emporte surtout contre la presse espagnole. Et la vérité est qu'il a été très critiqué pendant sa première saison ».
« Un coach voit le foot différemment »
« Un coach voit le foot différemment. Prenez le match contre le Sporting Portugal, ils doivent gagner 6-1 et, à l'arrivée, ils perdent (1-2, le 20 janvier). Un journaliste va demander : "Pourquoi avez-vous fait tel changement ?" Luis se dit : "Tu ne sais pas comment j'ai travaillé, quel est mon plan, je n'ai pas envie de te dire." Ça l'énerve. La plupart des entraîneurs font bonne figure, Luis dit les choses en face. Pas qu'aux journalistes. On s'est souvent disputés sur le terrain. "Pitu, tu dois anticiper, faire ci ou ça." Et moi : "Fous-moi la paix, occupe-toi de tes affaires." J'aime ça, il n'est pas fourbe », a ensuite poursuivi le proche de Luis Enrique.