PSG : Luis Enrique contre les médias, un de ses proches se lâche sur la guerre

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En tant qu'entraîneur du PSG, Luis Enrique est obligé de se prêter à de nombreuses obligations médiatiques. Mais voilà que l'Espagnol n'est clairement pas le plus fan de cet exercice, se montrant régulièrement hostile à l'encontre de la presse. Et voilà qu'un proche de Luis Enrique l'a confirmé : ce n'est clairement pas l'amour fou avec les médias.

Chaque semaine, Luis Enrique se présente plusieurs fois devant la presse pour répondre à différentes questions. Un exercice auquel l'entraîneur du PSG dirait bien non, lui qui avait déjà expliqué être prêt à renoncer à une partie de son salaire pour en être dispensé. Mais voilà que l'Espagnol est obligé de se prêter à l'exercice médiatique alors que Luis Enrique ne porte clairement pas les médias dans son coeur.

Mercato - PSG - Marquinhos : Son départ en Arabie Saoudite déjà annoncé dans la presse ? https://t.co/sWQ6HVaVJu — le10sport (@le10sport) April 27, 2026

« Il s'emporte surtout contre la presse espagnole » Proche de Luis Enrique, Abelardo a confirmé cette guerre entre l'entraîneur du PSG et les médias. A l'occasion d'un entretien accordé à L'Equipe, il a ainsi confié : « L'impression qu'il voit les médias comme des ennemis ? Bon, déjà il supprimerait les confs de presse, c'est sûr. (Rires.) Il aime le foot en soi, l'entraînement, les matches. Le reste... Certains journalistes posent des questions sur tout, sauf le foot. Tu affrontes le Betis et on te dit : "Que pensez-vous de telle déclaration de Vinicius ?" Je ne pense pas qu'il vous voie comme des ennemis, j'ai l'impression qu'il s'emporte surtout contre la presse espagnole. Et la vérité est qu'il a été très critiqué pendant sa première saison ».