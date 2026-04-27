PSG : «La messe est dite», un dernier frisson pour le RC Lens ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG semble avoir creusé un écart avec le RC Lens trop important pour que les Sang-et-Or aient une chance d'aller chercher le titre de champion pendant ce sprint final. C'est du moins le constat dressé à la fois par Bixente Lizarazu et Bertrand Latour ces dernières heures. Le journaliste de Canal+ s'est cependant attardé sur la finale de la Coupe de France susceptible de faire frissonner les supporters lensois.

Vendredi soir, le RC Lens avait la possibilité de maintenir ses espoirs dans la course au titre en Ligue 1. Avant le déplacement du PSG à Angers le lendemain, les Sang-et-Or devaient gagner à Brest afin de rester dans le sillage du leader. Mission ratée avec un nul arraché dans les dernières minutes du match par les Lensois (3-3) lorsque le Paris Saint-Germain a fait le job sur la pelouse du SCO d'Angers (3-0). Avant leur confrontation directe du 13 mai à Bollaert, six points séparent les deux équipes au classements. Pour Bixente Lizarazu, le sort en est jeté. « C’est fini pour Lens dans la course au titre ? Oui je pense. Je pense que la messe est dite oui. Je pense que c’était l’erreur de trop par rapport à Paris qui va continuer son chemin. Ils n’ont plus de joker ? Non ».

"Le tournant c'est le match contre Paris, il a manqué d'humilité" 🗣️



Pour Frédéric Antonetti, il y a eu une "coupure" entre Liam Rosenior et Chelsea lors du match face au PSG 😬



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«Il n'y a plus de suspense du tout» Quelques heures après la diffusion de Téléfoot sur TF1, Bertrand Latour est allé dans le sens de Bixente Lizarazu. Le rêve n'est plus vraiment permis pour le RC Lens à ce stade de la saison. « Le titre pour le RC Lens, c'est terminé ? Oui, cette fois il n'y a plus de suspense du tout, il y a suffisamment de marge même s'il reste une confrontation entre les deux. Le regret est sur le calendrier qui a été largement chamboulé et dont on ne saura jamais vraiment ce qui se serait passé si ça avait été comme c'était prévu. »