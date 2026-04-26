Willian Pacho a rejoint «une famille» : Ses révélations sur son adaptation au PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain peut compter sur un soldat en la personne de Willian Pacho depuis son transfert l'été dernier en provenance de l'Eintracht Francfort. Auteur d'une intégration éclaire dans le vestiaire du PSG, Pacho est bien parti pour être le roc défensif du club pendant des années avec une prolongation de contrat déjà convenue entre les parties pour qu'il reste jusqu'en juin 2030. Pour les médias du club, Willian Pacho a vidé son sac.

En août 2024, dans le secret le plus total, Luis Campos parvenait à trouver un accord avec l'Eintracht Francfort pour le transfert de Willian Pacho qui a coûté 40M€ et pas un euro de plus comme le10sport.com vous le dévoilait en exclusivité au moment des faits. Depuis, l'international équatorien forme une charnière défensive solide avec Marquinhos. Celle qui a notamment œuvré la saison dernière pour permettre au Paris Saint-Germain de remporter la première Ligue des champions de son histoire.

🎙️ « Suivre notre style de jeu qui nous a amenés jusqu'ici »



À deux jours de #PSGFCB en demi-finale aller de Ligue des champions, Willian Pacho se projette sur la rencontre qui attend nos Parisiens au Parc des Princes.#UCL pic.twitter.com/C1lKkG9Woc — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 26, 2026

«Je me sens très bien, je suis très heureux» Qualifié en demi-finales de la Ligue des champions face au Bayern Munich mardi 28 avril et le mercredi 6 mai, le PSG a la chance d'un peu plus écrire l'histoire. Le capitaine Marquinhos sera aligné aux côtés de son compère en défense centrale : Willian Pacho. Une recrue qui a su immédiatement s'acclimater dans le vestiaire la saison dernière. A l'approche de la fin de son deuxième exercice au Paris Saint-Germain, Pacho a livré les raisons d'une intégration express. « Tu termines ta deuxième saison à Paris... Comment juges-tu ton évolution depuis ton arrivée au club ? Je me sens très bien, je suis très heureux, je sens que je m'améliore chaque jour, j'apprends chaque jour ».