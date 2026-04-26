PSG - Walid Acherchour réclame un transfert sur RMC : «Ça va peut-être faire sursauter les auditeurs...»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Eli Junior Kroupi (19 ans) a validé les espoirs placés en lui après sa saison à Lorient en 2024/2025. Parti à Bournemouth l'été dernier, l'attaquant français de 19 ans a confirmé au point où Walid Acherchour le verrait bien prendre la place de Gonçalo Ramos dans le rôle de doublure d'Ousmane Dembélé au PSG.

Le Paris Saint-Germain a réussi sa répétition à Angers samedi (3-0) à 72 heures de la réception du Bayern Munich en demi-finale aller de Ligue des champions au Parc des princes. Lucas Beraldo, une fois de plus dans une position de milieu central a signé une grosse performance avec un but marqué et une passe décisive pour Senny Mayulu. Néanmoins, titularisé à la pointe de l'attaque, Gonçalo Ramos n'a pour sa part pas vraiment marqué de points.

🗣"A la fin de la saison, je vais chercher Eli Kroupi et je sors Ramos !"@maximechanot et @walidacherchour reviennent sur l'apport de Gonçalo Ramos en tant que titulaire. pic.twitter.com/bnL9ztposP — After Foot RMC (@AfterRMC) April 25, 2026

«Je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos» Exclu à un quart d'heure du coup de sifflet final pour un deuxième carton jaune, Gonçalo Ramos a été le sujet d'un débat entre Maxime Chanot et Walid Acherchour pendant l'After Foot de samedi. Le consultant de RMC et du Winamax FC est allé jusqu'à dire que le comité directeur du Paris Saint-Germain pourrait gagner au change en tournant la page Ramos pour éventuellement faire de la place à Eli Junior Kroupi. « Moi à la fin de la saison, ça va peut-être faire sursauter les auditeurs, mais je vais chercher Éli Kroupi et je sors Ramos. Moi j’aime beaucoup Éli Kroupi, je le mets dans le registre de back-up de Dembélé, car je pense qu’il a beaucoup plus le profil. Quand tu veux faire souffler Dembélé, tu mets Éli Kroupi qui lui va correspondre totalement à ce que veut mettre en place Luis Enrique et tu n’auras pas un changement de profil ».