«La réincarnation d’Andrea Pirlo» dénichée par Luis Enrique avec le PSG ?

Axel Cornic

Arrivé pour renforcer la charnière centrale en défense, Lucas Beraldo avait quelque peu disparu au Paris Saint-Germain. Mais c’était sans compter sur la dernière trouvaille de Luis Enrique, qui a décidé de le remplacer au milieu de terrain et a ainsi relancé la carrière du Brésilien, auteur d’une nouvelle prestation convaincante ce samedi contre le SCO Angers (0-3).

Il y a un an, Luis Enrique réalisait l’impensable avec Ousmane Dembélé. Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, l’ancien ailier s’est totalement transformé avec son remplacement dans l’axe de l’attaque, dans un rôle de faux neuf. Et le coach du PSG semble nous avoir réservé une autre reconversion étonnante, avec un joueur annoncé sur le départ il y a encore quelques mois.

PSG - Renato Marin : L'invité surprise qui va provoquer le transfert de Lucas Chevalier ? https://t.co/3z8qFoq85E — le10sport (@le10sport) April 26, 2026

« Les spectateurs se souviendront d'avoir vu, le temps d'un match, la réincarnation de Pirlo ou de Busquets » Défenseur central de formation, Lucas Beraldo revit depuis quelques matchs, replacé au milieu de terrain. Buteur et passeur décisif contre Angers, il impressionne tout le monde, en commençant par les médias. « Un après-midi d'avril 2026, une douceur angevine et l'impression de vivre un bout... d'Histoire. Les spectateurs de Raymond-Kopa se souviendront de la défaite des leurs et peut-être d'avoir vu, le temps d'un match, la réincarnation d'Andrea Pirlo ou de Sergio Busquets » écrit L’Equipe, au lendemain de ce match du PSG.