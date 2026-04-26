PSG : Walid Acherchour est en train de retourner sa veste pour l’innovation de Luis Enrique

Samedi, le PSG n'a pas tremblé et s'est facilement incliné face à Angers pour prendre 3 points précieux et très importants en vue du sprint final en Ligue 1. Le club de la capitale a vu une petite innovation avec Lucas Beraldo aligné au milieu de terrain. Le Brésilien, parfois critiqué par Walid Acherchour, a offert une prestation très remarquée qui pourrait le faire changer d'avis.
Recruté pour 20M€ en 2024, Lucas Beraldo réalise une saison plutôt discrète. Auteur d'une seule apparition en Ligue des champions cette saison lors du dernier match face à Liverpool, le Brésilien compte 14 titularisations en Ligue 1. Face à Angers, Luis Enrique a décidé de l'aligner au milieu de terrain en tant que sentinelle. Un choix qui lui a permis de bien s'exprimer, lui qui a inscrit un but et délivré une passe décisive.
Beraldo impressionne au PSG, Walid Acherchour va changer d'avis
Pas forcément impressionnant au PSG depuis son arrivée, Lucas Beraldo pourrait avoir de nouvelles occasions de s'illustrer sur le terrain. Le Brésilien de 22 ans a impressionné tout le monde samedi face à Angers, à commencer par Walid Acherchour. « Beraldo en numéro 6, j’avais dit la semaine dernière que je n’avais pas la vision. Mais Luis Enrique est tellement un génie qu’il va me faire changer d’avis encore une fois sur Beraldo. (…) Maintenant, est-ce que ça veut dire qu’il va devenir titulaire au PSG ? Que ça va être le nouveau milieu de terrain, ou qu’il ne faut pas recruter au milieu de terrain comme j’ai vu Fabrice Hawkins le dire sur Twitter, là je resterais un peu plus mesuré » commence-t-il dans l'After Foot sur RMC.
La nouvelle botte secrète de Luis Enrique ?
Plutôt utilisé en défense centrale, Lucas Beraldo a été aligné en tant que sentinelle face à Angers, un rôle qui pourrait lui convenir au vu de sa performance. Reste à savoir si Luis Enrique sera prêt à retenter l'expérience prochainement. « Par contre, vu que Luis Enrique est un entraîneur qui fait tellement progresser les joueurs, moi je lui fais confiance car il l’a déjà fait avec plein de joueurs. Beraldo, je ne le trouvais pas monstrueux en défense centrale, s’il arrive à trouver quelque chose que je n’ai pas encore vu au très haut niveau, si Luis Enrique le voit, je vais faire confiance à Luis Enrique » ajoute Acherchour.