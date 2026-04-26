PSG : Walid Acherchour est en train de retourner sa veste pour l’innovation de Luis Enrique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Samedi, le PSG n'a pas tremblé et s'est facilement incliné face à Angers pour prendre 3 points précieux et très importants en vue du sprint final en Ligue 1. Le club de la capitale a vu une petite innovation avec Lucas Beraldo aligné au milieu de terrain. Le Brésilien, parfois critiqué par Walid Acherchour, a offert une prestation très remarquée qui pourrait le faire changer d'avis.

Recruté pour 20M€ en 2024, Lucas Beraldo réalise une saison plutôt discrète. Auteur d'une seule apparition en Ligue des champions cette saison lors du dernier match face à Liverpool, le Brésilien compte 14 titularisations en Ligue 1. Face à Angers, Luis Enrique a décidé de l'aligner au milieu de terrain en tant que sentinelle. Un choix qui lui a permis de bien s'exprimer, lui qui a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Mercato - «Un joueur unique» au PSG : Luis Enrique va demander de «mettre le paquet» à ses dirigeants ? https://t.co/XS7h8kK5c4 — le10sport (@le10sport) April 21, 2026

Beraldo impressionne au PSG, Walid Acherchour va changer d'avis Pas forcément impressionnant au PSG depuis son arrivée, Lucas Beraldo pourrait avoir de nouvelles occasions de s'illustrer sur le terrain. Le Brésilien de 22 ans a impressionné tout le monde samedi face à Angers, à commencer par Walid Acherchour. « Beraldo en numéro 6, j’avais dit la semaine dernière que je n’avais pas la vision. Mais Luis Enrique est tellement un génie qu’il va me faire changer d’avis encore une fois sur Beraldo. (…) Maintenant, est-ce que ça veut dire qu’il va devenir titulaire au PSG ? Que ça va être le nouveau milieu de terrain, ou qu’il ne faut pas recruter au milieu de terrain comme j’ai vu Fabrice Hawkins le dire sur Twitter, là je resterais un peu plus mesuré » commence-t-il dans l'After Foot sur RMC.