PSG - Renato Marin : L'invité surprise qui va provoquer le transfert de Lucas Chevalier ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis la fin de l'année dernière, Lucas Chevalier a perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Le portier russe semble d'ailleurs avoir la ferme intention de conserver son poste, mais un invité surprise pourrait bien rebattre les cartes à savoir le troisième gardien du PSG, Renato Marin.

C'est presque passé inaperçu, mais l'été dernier, le PSG a recruté le jeune Renato Marin, troisième gardien derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Et le club de la capitale a placé de grands espoirs dans ce jeune gardien de but, au point que le journaliste Félix Rouah pense qu'à terme, il sera le portier titulaire du PSG, ce qui bouche encore plus l'horizon de Lucas Chevalier.

ℹ️ Où en est Chevalier ?



🧐 Sa situation ne l’enchante pas, mais selon ses proches, elle ne lui a ni plombé le moral, ni gangrené l’ambition.



🎙 « Il va bien moralement même si, de l’extérieur, la situation ne semble pas évidente, glisse un membre de son premier cercle. Il faut… pic.twitter.com/Lg8pRp97An — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) April 24, 2026

Renato Marin, une future menace pour Lucas Chevalier ? « Lucas Chevalier n'a pas de temps à perdre parce que son talent exige qu'il aille jouer au football et défendre les buts d'un bon club comme il l'a fait à Lille. Et j'ajouterai dans la balance, le troisième gardien dont Luis Enrique rappelle le nom à chaque conférence de presse, Renato Marin. A chaque fois qu'un journaliste lui dit qu'il a recruté deux joueurs, Chevalier et Zabarnyi, il dit : "Non, j'en ai recruté trois". Et Luis Enrique avait même dit que le PSG avait recruté le meilleur joueur à son poste à cet âge-là. Donc la route est complétement barrée pour Chevalier », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.