PSG - Renato Marin : L'invité surprise qui va provoquer le transfert de Lucas Chevalier ?

Depuis la fin de l'année dernière, Lucas Chevalier a perdu sa place au profit de Matvey Safonov. Le portier russe semble d'ailleurs avoir la ferme intention de conserver son poste, mais un invité surprise pourrait bien rebattre les cartes à savoir le troisième gardien du PSG, Renato Marin.
C'est presque passé inaperçu, mais l'été dernier, le PSG a recruté le jeune Renato Marin, troisième gardien derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Et le club de la capitale a placé de grands espoirs dans ce jeune gardien de but, au point que le journaliste Félix Rouah pense qu'à terme, il sera le portier titulaire du PSG, ce qui bouche encore plus l'horizon de Lucas Chevalier.
Renato Marin, une future menace pour Lucas Chevalier ?
« Lucas Chevalier n'a pas de temps à perdre parce que son talent exige qu'il aille jouer au football et défendre les buts d'un bon club comme il l'a fait à Lille. Et j'ajouterai dans la balance, le troisième gardien dont Luis Enrique rappelle le nom à chaque conférence de presse, Renato Marin. A chaque fois qu'un journaliste lui dit qu'il a recruté deux joueurs, Chevalier et Zabarnyi, il dit : "Non, j'en ai recruté trois". Et Luis Enrique avait même dit que le PSG avait recruté le meilleur joueur à son poste à cet âge-là. Donc la route est complétement barrée pour Chevalier », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir.
«La route est complétement barrée pour Chevalier»
De son côté, Grégory Schneider, journaliste de Libération, estime toutefois que Lucas Chevalier doit encore se battre pour sa place au PSG : « C'est un gardien qui des objectifs élevés, il se voit un avenir international et il a les qualités pour. Et si tu te vois un avenir international, tu te dois de mettre Matvey Safonov, que je ne méprise pas, sur le banc. Il sort de Krasnodar à 27 ans, ce n'est pas comme si c'était Donnarumma ou Oblak. Compte tenu de ses objectifs, il doit le faire. Il devrait partir s'il y avait des raisons de penser que la concurrence entre lui et Safonov est biaisée. Mais je ne crois pas une seconde que Luis Enrique soit partial sur ce coup-là, donc Chevalier doit s'imposer ».