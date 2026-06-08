«C’est un futur Zidane» : Ce joueur qui a tout de suite impressionné avant de rejoindre le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Issu du centre de formation du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a débuté sa carrière au FCM Aubervilliers. Zahir Rahli, l’un de ses anciens éducateurs, s’est souvenu de ses premières années dans des propos accordés au Parisien, à quelques jours du début de la Coupe du monde en Amérique du Nord.

Modèle de précocité, Warren Zaïre-Emery dispose déjà d’une grande expérience à seulement 20 ans. Le natif de Montreuil totalise 183 apparitions en professionnel sous le maillot du PSG, confirmant tous les espoirs placés en lui dès sa jeunesse. Zahir Rahli, son éducateur au FCM Aubervilliers, n’est pas surpris de la trajectoire de l’international français, appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

« Ce petit Warren, c’est le monde professionnel qui l’attend » « De ses 5 à 8 ans, j’ai observé Warren grandir sur le terrain en me disant : Ah mais ce petit Warren, c’est le monde professionnel qui l’attend, c’est un futur Zidane, s’est souvenu l’éducateur auprès du Parisien. Sa technicité, sa rapidité, sa force mentale, son agilité sur le terrain avec le ballon… Il comprenait tout plus vite que les autres. À 6-7 ans, il faisait déjà 70 jongles avec les deux pieds. Il excellait dans les tournois, et nous n’en avons jamais perdu un avec Warren. C’était le moteur, le meneur de l’équipe… »