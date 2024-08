EXCLU - Mercato - PSG : Les coulisses du transfert de Willian Pacho

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Troisième transfert de l'été au PSG, Willian Pacho a posé ses valises à Paris cette semaine, et a déjà fait des débuts remarqués sous ses nouvelles couleurs à l'occasion du match amical contre le RB Leipzig (1-1). Et si l'annonce de l'intérêt du PSG pour le défenseur équatorien a pu surprendre, cela n'en reste pas moins un dossier travaillé de longue date par Luis Campos. Selon nos informations, le conseiller sportif du club parisien suit effectivement l'évolution de Willian Pacho depuis plusieurs années.

Après avoir bouclé les transferts de Matvey Safonov et Joao Neves, le PSG a officialisé cette semaine sa troisième recrue à savoir Willian Pacho. Le défenseur central de 22 ans s'est engagé avec le club de la capitale pour cinq saisons, et n'a pas perdu de temps pour étrenner sa nouvelle tunique puisqu'il était titulaire samedi contre le RB Leipzig (1-1) pour le second match amical du PSG cet été. L'international équatorien s'est d'ailleurs montré très convaincant au point d'impressionner son adversaire du soir, Loïs Openda. « C’est un bon joueur qui est fort techniquement et qui sait ce qu’il doit faire. Il est très intelligent et n’aura pas de mal à s’imposer et à prendre ses marques dans cette équipe », a confié l'ancien Lensois, qui ne découvrait pas Willian Pacho puisqu'il se sont croisés la saison dernière en Bundesliga.

Pacho, un long travail de scouting de Campos

Néanmoins, ce transfert a surpris pour plusieurs raisons. Willian Pacho est effectivement méconnu du grand public et son nom n'avait jamais filtré dans les médias jusqu'à ce que son transfert soit bouclé. Et pourtant, Luis Campos n'a pas découvert récemment l'ancien défenseur de l'Eintracht Francfort. Bien au contraire même. Selon nos informations, il s'agit d'un travail de longue haleine puisque le conseiller sportif du PSG avait repéré Willian Pacho lorsqu'il évoluait avec les équipes de jeunes en Equateur. Autrement dit, bien avant de débarquer à Paris, Luis Campos avait déjà noté dans son calpin le nom de Willian Pacho. Un long travail de scouting qui porte ses fruits alors que le PSG cherchait un défenseur central gaucher.

Un transfert à 40M€, sans bonus !

Luis Campos a donc sauté sur l'occasion qui s'est présenté avec Willian Pacho en menant également des négociations en toute discrétion avec l'Eintracht Francfort. Rien n'avait filtré jusque dans la dernière ligne droite des discussions entre les deux clubs qui ont abouti à un accord sur les bases d'un transfert sec de 40M€. Et d'après nos sources, aucun bonus n'a été ajouté au moment de parapher l'accord entre Parisiens et Allemands, contrairement à ce qui a pu être avancé ailleurs.

Liverpool a tenté un coup de dernière minute

Mais surtout, le PSG a du faire face à une menace inattendue dans les derniers instants des discussions. Selon nos informations, en apprenant que les Parisiens avaient trouvé un accord, Liverpool a fait une offre à l'Eintracht Francfort pour Willian Pacho. Une proposition supérieure à celle du PSG. Mais c'était trop tard, Francfort avait déjà donné sa parole au PSG et a donc repoussé l’offre des Reds pour finaliser le deal avec Paris qui peut se réjouir d'avoir mis la main sur un talent suivi depuis très longtemps par Luis Campos, le spécialiste pour dénicher les futurs cracks.