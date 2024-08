Mercato - OM : Longoria a un nouveau terrain de chasse, ça va coûter 59M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet été, l'OM est de nouveau hyper actif sur le mercato, et devrait encore se renforcer notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria pourrait bien se tourner vers son nouveau terrain de chasse, à savoir le Championship, la deuxième division anglaise. Le club phocéen s'active en effet pour recruter Jonathan Rowe en provenance de Norwich City. Et c'est loin d'être une première pour le président de l'OM.

Ce n'est pas une surprise, mais l'OM est une nouvelle fois hyper actif sur le mercato. En effet, le club phocéen a déjà recruté par moins de sept nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni et Jeffrey de Lange. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque l'OM devrait prochainement officialiser le transfert de Geronimo Rulli, et attend surtout des renforts dans le secteur offensif. Dans cette optique, Pablo Longoria pourrait pourrait d'ailleurs se tourner vers l'un de ses nouveaux terrains de chasse favori.

Mercato : L’OM se fait recaler trois fois de suite ! https://t.co/IJ9K3SkYQv pic.twitter.com/WlECVnBgZu — le10sport (@le10sport) August 11, 2024

Jonathan Rowe, la dernière piste de l'OM

En effet, l'une des dernières pistes offensives de l'OM mène à Jonathan Rowe. L'ailier de Norwich City semble d'ailleurs très intéressé à l'idée de signer à Marseille puisqu'il aurait refusé de prendre part à la première journée de Championship en apprenant que l'OM avait dégainé une première offre. Cependant, il faudra lâcher environ 17M€ pour le recruter selon la presse anglaise. Mais Pablo Longoria connaît parfaitement ce marché.

Le Championship, nouveau terrain de chasse de Longoria

Et pour cause, depuis un an, le Championship semble clairement être devenu l'un des terrains de chasse favori de Pablo Longoria. L'été dernier, le président de l'OM était effectivement allé chercher deux joueurs en deuxième division anglaise. Il s'agissait d'Iliman Ndiaye, recruté pour 17M€ en provenance de Sheffield United ainsi que d'Ismaïla Sarr qui arrivait lui de Watford contre un chèque d'environ 13M€. Et cet été, Pablo Longoria a remis ça avec Ismaël Koné, lui aussi recruté en provenance des Hornets pour 8M€. Et si l'OM parvient à trouver un accord avec Norwich City pour environ 17M€, au total, 59M€ auront été investis dans le Championship. Un terrain de chasse qui coûte cher pour Frank McCourt.