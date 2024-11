Mercato : Mbappé, Real Madrid… Il a rassuré le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Présent au PSG depuis 2021 et son arrivée de l’Inter Milan, Achraf Hakimi va poursuivre son aventure au sein du club de la capitale pendant encore un moment. Si cela n’a pas encore été officialisé, la prolongation du Marocain jusqu’en 2029 aurait été bouclée. Récemment, des rumeurs annonçaient pourtant Hakimi de retour au Real Madrid pour retrouver Kylian Mbappé. Mais le PSG aurait été vite rassuré à ce propos.

Après 7 saisons au PSG, Kylian Mbappé a décidé de poursuivre sa carrière au Real Madrid. Avec ce départ, il y a eu des questions concernant l’avenir d’Achraf Hakimi. Très proche de l’international français, le Marocain s’est retrouvé au coeur de certaines rumeurs concernant un possible retour au sein de la Casa Blanca, où il a été formé, afin de reformer le duo avec Mbappé. Cela n’arrivera toutefois pas de sitôt alors que la presse espagnole annonçait possiblement une arrivée libre en 2026. En effet, Hakimi va poursuivre sa carrière au PSG. Ce jeudi, il a été annoncé que la prolongation du Marocain avait été bouclée et le latéral droit va désormais se retrouver sous contrat jusqu’en 2029.

Le PSG plutôt que le Real Madrid

Malgré ces rumeurs d’un retour au Real Madrid, Achraf Hakimi va donc prolonger au PSG. A ce propos, Le Parisien explique notamment que malgré ce qui pouvait se dire à son propos concernant de potentielles retrouvailles chez les Merengue avec Kylian Mbappé, le Marocain aurait vite rassuré la direction parisienne. Ça va donc se solder par une prolongation pour Hakimi. La fin d’un processus entamé en mars dernier avec les premières discussions.

« À Madrid, je me suis beaucoup amusé »

Achraf Hakimi était donc annoncé du retour au Real Madrid par certains. Pour le Marocain, tout avait commencé au sein de la Casa Blanca. Dans la capitale espagnole, Hakimi avait d’ailleurs passé de très belles années. « À Madrid, je me suis beaucoup amusé parce que j'étais très jeune et c'était mon rêve. Je ne pouvais pas savoir ce qui se passerait le lendemain. Je savais juste que je devais absorber le plus possible d'un groupe de joueurs qui étaient des références pour moi. J'ai surtout appris ce qu'est le football professionnel », confiait-il récemment.