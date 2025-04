Paris FC - Bernard Arnault : Grosse annonce sur le mercato ?

La rédaction

L’arrivée de la famille Arnault au capital du Paris FC n’annonce pas une pluie de millions sur le mercato. Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès tempère les attentes : les nouveaux investisseurs, dont Red Bull, privilégient une stratégie mesurée. Pour le journaliste, pas question de faire du PFC un «petit PSG» aux dépenses démesurées.

En fin d’année 2024, le Paris FC est entré dans une nouvelle dimension en accueillant la famille Arnault à son capital. Bernard Arnaud, cinquième fortune mondiale, a investi, via le groupe Agache Sport, à hauteur de 52 % dans le club parisien. Red Bull a également fait son entrée en rachetant environ 10 % des parts.

«La famille Arnault a fait low-cost»

Mais ce rachat ne signifie pas que le Paris FC va dépenser sans compter. C’est ce qu’explique Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot :

«Je pense qu’on a une vraie indication avec le mercato d’hiver qu’a fait le PFC. La famille Arnault aurait pu intervenir de façon beaucoup plus forte en termes d’investissement. Finalement, elle a fait vraiment low-cost.»

«Ils ne vont pas jouer au petit PSG»

«En cas de montée, il faudra s’attendre à un PFC raisonnable. Il y a un changement de stade, et ce n’est pas forcément évident non plus. Les Arnault, ce n’est pas parce qu’ils sont très riches qu’ils vont faire n’importe quoi et jouer au petit PSG. Ils vont vouloir faire un vrai club. Ils vont plutôt prendre leur temps», raconte Pierre Ménès dans un second temps, à propos du Paris FC.