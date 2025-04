Des fans de l’OM dans le vestiaire à Paris !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pur produit de l’OM, Maxime Lopez a posé ses valises à Paris l’été dernier. En effet, le milieu de terrain a rejoint son frère au Paris FC. Et voilà que dans la capitale, le Marseillais n’est pas forcément dépaysé. En effet, dans le vestiaire du PFC, on retrouverait plusieurs supporters de l’OM, de quoi donner lieu à certaines discussions sur le club phocéen.

La rivalité entre le PSG et l’OM dure depuis maintenant plusieurs années. Le club phocéen aura-t-il bientôt un nouvel adversaire parisien ? Aujourd’hui en Ligue 2, le Paris FC cherche à monter. Mais voilà que la relation entre les deux clubs devrait être bien différente. On retrouve même des fans de l’OM dans le vestiaire du PFC.

Ça discute de l’OM

C’est Ilan Kebbal qui a fait cette confidence dans un entretien pour RMC. Natif de Marseille, le joueur du Paris FC a fait savoir : « Ça parle de l’OM entre Maxime Lopez, Julien Lopez et Ilan Kebbal ? Ah oui, oui… bon, il ne faut pas trop le dire (rires)… mais ça va, le PFC n’a pas de problème avec l’OM ».

« Au fond, on est supporters marseillais »

« Mais au fond, on est supporters marseillais, on suit les matches tous les weekends. Quand l’OM ne gagne pas, on n’est pas content. J’ai déjà joué au Vélodrome avec Reims et si je peux le refaire avec le PFC…ouahhh… c’est chez moi Marseille, ma famille, mes amis », a poursuivi Kebbal.