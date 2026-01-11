Kylian Mbappé lâche 15M€, la grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti du PSG à l’été 2024 pour le Real Madrid, Kylian Mbappé décidait toutefois au même moment de garder un lien fort avec le football français. En effet, le capitaine des Bleus est devenu l’actionnaire majoritaire du SM Caen. Un investissement conséquent puisque Mbappé a dépensé environ 15M€ pour 80% des parts. Une dépense évoquée par le maire de la ville normande.

Kylian Mbappé est aujourd’hui plus qu’un simple joueur de football du Real Madrid. En effet, depuis l’été 2024, le Français a également la casquette de dirigeant. Au moment de quitter le PSG, il décidait en effet d’investir plusieurs millions au SM Caen pour en devenir l’actionnaire majoritaire. C’est ainsi que Mbappé déboursait environ 15M€ pour racheter 80% des parts de la formation normande.

« Il faut les remercier d’être venus apporter leur aide » Très discret du côté de Caen, Kylian Mbappé n’en reste pas moins très impliqué avec le Stade Malherbe. Ainsi, alors que sportivement c’est loin d’aller bien en ce moment, Aristide Olivier, maire de la ville, a lâché pour La Tribune Dimanche : « Il faut les remercier d’être venus apporter leur aide alors que la situation était très délicate et ne pas surréagir dans cette mauvaise passe ».