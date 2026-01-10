Karim Benzema : La grande décision avec Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé rayonne au Real Madrid en trouvant le chemin des filets très régulièrement. Mais sur l'année 2025, l'attaquant français a vu d'anciens coéquipiers briller, à l'image d'Ousmane Dembélé. Elu joueur français de l'année par France Football, le numéro 10 du PSG a même été plébiscité par Karim Benzema.

Auteur d'une année incroyable avec en point d'orgue le sacre historique du PSG en Ligue des champions et le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé récolte toutes les récompenses individuelles depuis des mois. L'attaquant français de 28 ans arrive en tête du classement établi par France Football, qui répertorie les votes des anciens lauréats. Parmi eux, Karim Benzema a préféré Dembélé à Kylian Mbappé.

Dembélé largement plébiscité France Football a dévoilé le détail des votes et le résultat est sans appel : Ousmane Dembélé devance largement Kylian Mbappé de 70 points. Sur 26 votes, il a été désigné meilleur joueur de l'année par 23 votants. C'est également le cas de Karim Benzema. En effet, en tant que lauréat à 4 reprises, l'attaquant d'Al-Ittihad a placé Dembélé sur la plus haute marche, suivi de Désiré Doué et de Kylian Mbappé.