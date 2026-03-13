Catastrophe après la Coupe du monde : L'information qui fait craindre le pire pour L'EQUIPE du Soir !

Alexis Brunet

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition très attendue par les fans de football, qui fera l’objet à coup sûr de nombreux débats dans L’Équipe du soir. Après le mondial, une très mauvaise nouvelle pourrait toutefois tomber pour l’émission phare de La Chaîne L’Équipe.

Si en ce moment c’est la Ligue des champions qui fait vibrer tous les fans de football, dans quelques mois ce sera une autre compétition qui tiendra ce rôle. Le 11 juin prochain s’ouvrira officiellement la Coupe du monde 2026, qui aura lieu aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les Bleus feront une nouvelle fois partie des favoris, eux qui espèrent pouvoir compter sur un Kylian Mbappé en très grande forme.

PSG : Le «procès» injuste dans L'EQUIPE du Soir https://t.co/dmJK9iMrJV — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

L’Équipe du Soir pourrait s’arrêter La totalité des matchs de l’équipe de France sera à suivre sur les antennes de M6, mais pour ce qui est des débats d’après-match, les téléspectateurs pourront faire le choix de se brancher sur La Chaîne L’Équipe et de regarder L’Équipe du Soir. Les chroniqueurs d’Olivier Ménard se feront un plaisir de débriefer les rencontres, mais cela sera peut-être la dernière fois qu’ils en auront l’occasion. En effet, selon les informations de Paris Match, l’émission pourrait s’arrêter après la Coupe du monde à cause de la baisse des audiences. Une autre option sur la table serait de diminuer le nombre d’intervenants, mais pour le moment rien n’est encore définitivement tranché.