Improbable, il propose ses services au PSG et à Luis Enrique (c’est très osé) !

Le PSG a plusieurs objectifs dans cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique sont actuellement premiers en championnat mais sous la pression du RC Lens et surtout ils sont toujours engagés en Ligue des champions. Le club de la capitale espère réaliser le doublé et, pour y arriver, il pourrait bien recevoir l’aide d’un renfort très improbable. Explication.
Mercredi soir, le PSG a frappé un grand coup en Ligue des champions. Opposés à Chelsea en huitième de finale aller, les Parisiens se sont imposés sur le score de 5-2. Les coéquipiers de Vitinha ont donc trois buts d’avance avant le match retour qui aura lieu le 17 mars à Stamford Bridge.
Une candidature étonnante pour le PSG
Exempté de Ligue 1 ce week-end, le PSG continue toutefois de s’entraîner en vue de cette confrontation face aux Blues. Ce vendredi, les Parisiens étaient donc présents au Campus PSG et cela a permis à certains fans de voir les joueurs et de faire des photos. L’un d’entre eux a même fait plus que cela, puisqu’il a transmis son CV à Luis Enrique et à Vitinha pour potentiellement trouver une alternance au sein du club de la capitale. Qui ne tente rien n’a rien !
Le PSG n’a pas beaucoup d’avance en Ligue 1
Outre la Ligue des champions, le PSG compte aussi remporter le championnat, mais ce n’est pour le moment pas gagné. Si les Parisiens sont premiers de Ligue 1, ils ne comptent qu’un point d’avance sur le RC Lens. Les coéquipiers de Florian Thauvin peuvent donc repasser devant l’équipe de Luis Enrique dès ce week-end, en cas de victoire contre le FC Lorient samedi. En raison du report de la rencontre face au FC Nantes initialement prévue le 15 mars, le champion de France ne retrouvera le chemin de la Ligue 1 que le 21 mars face à l’OGC Nice.