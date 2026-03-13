Improbable, il propose ses services au PSG et à Luis Enrique (c’est très osé) !

Alexis Brunet

Le PSG a plusieurs objectifs dans cette fin de saison. Les hommes de Luis Enrique sont actuellement premiers en championnat mais sous la pression du RC Lens et surtout ils sont toujours engagés en Ligue des champions. Le club de la capitale espère réaliser le doublé et, pour y arriver, il pourrait bien recevoir l’aide d’un renfort très improbable. Explication.

Mercredi soir, le PSG a frappé un grand coup en Ligue des champions. Opposés à Chelsea en huitième de finale aller, les Parisiens se sont imposés sur le score de 5-2. Les coéquipiers de Vitinha ont donc trois buts d’avance avant le match retour qui aura lieu le 17 mars à Stamford Bridge.

Ce fan du PSG a remis son CV à Luis Enrique 🇪🇸 et Vitinha 🇵🇹 pour trouver une alternance. 🤣🤣



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Une candidature étonnante pour le PSG Exempté de Ligue 1 ce week-end, le PSG continue toutefois de s’entraîner en vue de cette confrontation face aux Blues. Ce vendredi, les Parisiens étaient donc présents au Campus PSG et cela a permis à certains fans de voir les joueurs et de faire des photos. L’un d’entre eux a même fait plus que cela, puisqu’il a transmis son CV à Luis Enrique et à Vitinha pour potentiellement trouver une alternance au sein du club de la capitale. Qui ne tente rien n’a rien !