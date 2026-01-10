Le PSG frappe un gros coup, le secret est dévoilé !

Jeudi soir, le PSG s’est imposé face à l’OM et a donc remporté un nouveau Trophée des champions. Les deux équipes se sont départagées lors de la séance des tirs au but et Lucas Chevalier a brillé en arrêtant deux tentatives marseillaises. Le portier parisien a suivi les conseils de l’entraîneur des gardiens Borja Alvarez et on en sait un peu plus sur sa méthode de travail.
L’OM pensait qu’il avait enfin réussi à remporter un trophée après des années de disette. Il s’en est fallu d’un rien car jeudi soir à la 95ème minute, Gonçalo Ramos permettait au PSG d’égaliser lors du Trophée des champions et il arrachait par conséquent une séance de tirs au but.
Lucas Chevalier a brillé
Déjà auteur d’un bon match, Lucas Chevalier a mis tout le monde d’accord lors de la séance de tirs au but. Décrié depuis le début de la saison, le Français a arrêté deux tentatives marseillaises, permettant ainsi au PSG de remporter le Trophée des champions et d’écœurer donc encore une fois l’OM.
Borja Alvarez, l’homme fort du PSG
Le mérite revient donc à Lucas Chevalier, mais ce dernier a été aidé par Borja Alvarez, l’entraîneur des gardiens du PSG. Depuis son arrivée, le club de la capitale a remporté toutes ses séances de tirs au but et Alexandre Letellier, passé par Paris de 2020 à 2024, a accepté de révéler certains secrets d’Alvarez pour le journal L’Équipe. « Sa vraie spécificité, c'est ça. Il va beaucoup travailler en amont des matches sur des séquences précises. Il le fait à travers une étude des adversaires. En fonction du type d'équipe que tu es amené à affronter le week-end, il va te faire travailler différemment. S'il a identifié que l'ailier droit a l'habitude d'enrouler du gauche, il va te faire travailler cette situation, s'il identifie que sur un coup de pied arrêté offensif, l'attaquant va plonger au second poteau, même chose... »