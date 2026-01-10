Le PSG frappe un gros coup, le secret est dévoilé !

Alexis Brunet

Jeudi soir, le PSG s’est imposé face à l’OM et a donc remporté un nouveau Trophée des champions. Les deux équipes se sont départagées lors de la séance des tirs au but et Lucas Chevalier a brillé en arrêtant deux tentatives marseillaises. Le portier parisien a suivi les conseils de l’entraîneur des gardiens Borja Alvarez et on en sait un peu plus sur sa méthode de travail.

L’OM pensait qu’il avait enfin réussi à remporter un trophée après des années de disette. Il s’en est fallu d’un rien car jeudi soir à la 95ème minute, Gonçalo Ramos permettait au PSG d’égaliser lors du Trophée des champions et il arrachait par conséquent une séance de tirs au but.

Lucas Chevalier a brillé Déjà auteur d’un bon match, Lucas Chevalier a mis tout le monde d’accord lors de la séance de tirs au but. Décrié depuis le début de la saison, le Français a arrêté deux tentatives marseillaises, permettant ainsi au PSG de remporter le Trophée des champions et d’écœurer donc encore une fois l’OM.