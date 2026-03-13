«Il y a un malaise» : L'OM doit intervenir en urgence, le problème d'argent inédit !

Ce vendredi soir, l'OM d'Habib Beye a rendez-vous avec l'AJ Auxerre, et ce, pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Alors qu'il existe un malaise avec ses supporters, le club olympien a dû gérer un problème inédit ces derniers jours. Ce qui a impacté ses caisses.
Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM se frotte à l'AJ Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome. Après son élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club olympien voit ses supporters lui tourner le dos au pire des moments.
«L'OM a peiné à vendre tous les billets»
Alors que la dernière ligne droite de la saison a démarré, l'OM est en pleine rupture avec ses supporters. D'après Florent Germain, journaliste de RMC Sport, le club de Frank McCourt n'a pas réussi à vendre tous ses billets pour le duel face à l'AJ Auxerre au Vélodrome, programmé ce vendredi soir. Pourtant, l'enceinte marseillaise était toujours à guichets fermés ces dernières saisons.
«Quand le club casse un peu les prix, c'est déjà un signe...»
« L'OM a peiné à vendre tous les billets pour la rencontre. Le Vélodrome affiche en général des guichets fermés en série là depuis quelques saisons, donc quand le club fait une petite campagne promotionnelle la semaine du match et casse un peu les prix, c'est déjà un signe qu'il y a un petit malaise. Il y aura quand même un Vélodrome quasi-rempli, parce que, de toute façon, il y a 45 000 abonnés, donc de base, il y a quand même une affluence qui sera très très correcte. Je pense qu'on sera au-delà des 60 000 personnes quand même », a révélé Florent German, présent dans l'émission Rothen s'enflamme avant le coup d'envoi d'OM-AJA. Pour ne pas arranger les affaires du club marseillais, une banderole hostile a été déployée par des fans au Vélodrome. « 45 minutes de silence pour une saison d’humiliations », pouvait-on lire.