«Il y a un malaise» : L'OM doit intervenir en urgence, le problème d'argent inédit !

Amadou Diawara

Ce vendredi soir, l'OM d'Habib Beye a rendez-vous avec l'AJ Auxerre, et ce, pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1. Alors qu'il existe un malaise avec ses supporters, le club olympien a dû gérer un problème inédit ces derniers jours. Ce qui a impacté ses caisses.

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM se frotte à l'AJ Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome. Après son élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club olympien voit ses supporters lui tourner le dos au pire des moments.

🏟️ @flogermain: "Alors que le Vélodrome affiche des guichets fermés depuis quelques saisons, là, le club a peiné à vendre tous les billets face à l'AJA. Quand l'OM lance une campagne promotionnelle la semaine du match et casse les prix, c'est un signe qu'il y a un petit malaise" pic.twitter.com/6FBzaq4YFS — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 13, 2026

«L'OM a peiné à vendre tous les billets» Alors que la dernière ligne droite de la saison a démarré, l'OM est en pleine rupture avec ses supporters. D'après Florent Germain, journaliste de RMC Sport, le club de Frank McCourt n'a pas réussi à vendre tous ses billets pour le duel face à l'AJ Auxerre au Vélodrome, programmé ce vendredi soir. Pourtant, l'enceinte marseillaise était toujours à guichets fermés ces dernières saisons.