L'OM humilié : Les supporters se vengent en public !

Amadou Diawara

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM a rendez-vous avec l'AJ Auxerre au Vélodrome. Alors que le club olympien a vécu de grosses désillusions cette saison, les supporters marseillais ont décidé de manifester leur colère à leur manière ce vendredi soir.

Sous la houlette de Roberto De Zerbi, l'OM de Frank McCourt a terminé à la deuxième place la saison dernière. Qualifiés pour la Ligue des Champions 2025-2026, les Marseillais ont quitté la compétition dès la fin du premier tour, et ce, à la suite d'un scénario catastrophe.

Un membre de l’OM attaqué ? «Ils veulent se le faire» https://t.co/x9oEbArVUO — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

C'est la rupture entre l'OM et ses supporters Alors que la saison de l'OM était en dents de scie, Roberto De Zerbi a cédé sa place à Habib Beye sur le banc. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. (...) L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye », a communiqué l'OM sur son site officiel au mois de février. Toutefois, les problèmes du club marseillais ne se sont pas évaporés. A tel point qu'il y a désormais une rupture avec les supporters.