OM : «Tu ne mérites pas de jouer à Marseille», le craquage sur RMC !

Amadou Diawara

Ce vendredi après-midi, Vincent Moscato était présent dans l'émission le Super Moscato Show. Sur les ondes de RMC Sport, l'ancien joueur du XV de France s'est prononcé sur la situation de l'OM. Interrogé sur le vestiaire d'Habib Beye, Vincent Moscato a poussé un énorme coup de gueule.

Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM d'Habib Beye a rendez-vous avec l'AJ Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome. Présent dans l'émission le Super Moscato Show dans l'après-midi, Vincent Moscato a annoncé la couleur, faisant passer un message clair aux joueurs marseillais.

Les Marseillais ont-ils les armes pour résister à l'accueil du Vélodrome ce soir ?



🗣️ Vincent : "J'ai l'impression que non. Celui qui a peur est un peureux !" #RMCLive pic.twitter.com/Gy6PVWR83t — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 13, 2026

«Si tu te fais pourrir, ne viens pas chialer» « Les Marseillais ont-ils les armes pour résister à l'accueil du Vélodrome ce vendredi soir ? D'abord, il n'y aura pas 60 000 personnes qui vont siffler. Qu'il n'y ait pas une bonne ambiance, je veux bien, mais c'est à eux de faire abstraction de ça, de faire du yoga ou ce qu'ils veulent avant le match, mais de rentrer dedans et de mettre des buts. Parce qu'à la sortie, s'ils sont nuls, ça ne me gêne pas qu'ils se fassent siffler. Au bout d'un moment, ça suffit. Quand tu es Marseille, que tu as 300M€ de budget, que tu es dans les 15 plus grands clubs d'Europe et que tu fais la saison que tu fais, si tu te fais pourrir, ne viens pas chialer », a pesté Vincent Moscato, avant d'en rajouter une couche.