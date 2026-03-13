OM : «Tu ne mérites pas de jouer à Marseille», le craquage sur RMC !

Ce vendredi après-midi, Vincent Moscato était présent dans l'émission le Super Moscato Show. Sur les ondes de RMC Sport, l'ancien joueur du XV de France s'est prononcé sur la situation de l'OM. Interrogé sur le vestiaire d'Habib Beye, Vincent Moscato a poussé un énorme coup de gueule.
Pour le compte de la 26ème journée de Ligue 1, l'OM d'Habib Beye a rendez-vous avec l'AJ Auxerre ce vendredi soir au Vélodrome. Présent dans l'émission le Super Moscato Show dans l'après-midi, Vincent Moscato a annoncé la couleur, faisant passer un message clair aux joueurs marseillais.
«Si tu te fais pourrir, ne viens pas chialer»
« Les Marseillais ont-ils les armes pour résister à l'accueil du Vélodrome ce vendredi soir ? D'abord, il n'y aura pas 60 000 personnes qui vont siffler. Qu'il n'y ait pas une bonne ambiance, je veux bien, mais c'est à eux de faire abstraction de ça, de faire du yoga ou ce qu'ils veulent avant le match, mais de rentrer dedans et de mettre des buts. Parce qu'à la sortie, s'ils sont nuls, ça ne me gêne pas qu'ils se fassent siffler. Au bout d'un moment, ça suffit. Quand tu es Marseille, que tu as 300M€ de budget, que tu es dans les 15 plus grands clubs d'Europe et que tu fais la saison que tu fais, si tu te fais pourrir, ne viens pas chialer », a pesté Vincent Moscato, avant d'en rajouter une couche.
«Tu es une pompe»
« Si je suis entraineur, si un joueur vient me dire qu'il est tendu parce que les supporters sifflent... mais qu'est-ce que tu t'en cagues qu'ils sifflent ? Pars au mastic. Tu t'effrites comme une feuille morte comme ça. Tu pars en sucette, en poussière parce que les mecs ils sifflent, bah tu es une pompe, tu ne mérites pas de jouer à Marseille. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas les armes pour résister à ça. Le fléau de jouer à la maison, comme il y a deux ou trois ans, est en train de revenir. J'ai l'impression qu'ils sont libérés quand ils jouent à l'extérieur. Celui qui a peur est un peureux. A toi de remettre le facteur sur la mobylette et de repartir du bon pied. Auxerre est quand même un bon tirage. Et si tu ne passes pas Auxerre, il faut licencier tout le monde », s'est emporté Vincent Moscato sur les ondes de RMC Sport.