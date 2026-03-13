Un membre de l’OM attaqué ? «Ils veulent se le faire»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que les dernières semaines, marquées par les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, ont déjà été très agitées à l’OM, l’un de ses dirigeants a récemment fait l’objet d’une enquête d’un média. Une enquête réalisée dans le but de « se le faire » selon un journaliste.

Revenu dans son club formateur en novembre 2023, Medhi Benatia devrait le quitter à la fin de la saison. Le mois dernier, quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il avait annoncé avoir posé sa démission, avant de finalement accepter de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. En attendant, La Provence lui a consacré une enquête publiée jeudi.

Son rôle, sa stratégie, les coulisses de ses deux ans au club... notre enquête sur la méthode Benatia

👉 https://t.co/XeasZyOSxo pic.twitter.com/H7Vwwd3ohO — La Provence OM (@OMLaProvence) March 12, 2026

« Ils veulent se le faire c’est clair » Le quotidien régional revient sur les méthodes de Medhi Benatia depuis son retour à l’OM et notamment sur l’épisode avec Jonathan Clauss. D’après La Provence, l’interventionnisme du Franco-Marocain aurait également été une des raisons du départ de Roberto De Zerbi, avec qui ses relations se seraient refroidies. « Article chaud sur Benatia et son interventionnisme tout terrain. La suite s’annonce compliquée », a réagi Pierre Ménès sur X. En réponse à un internaute, le journaliste a ajouté que, selon lui, « ils veulent se le faire c’est clair ».