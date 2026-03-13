Un membre de l’OM attaqué ? «Ils veulent se le faire»

Alors que les dernières semaines, marquées par les départs de Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, ont déjà été très agitées à l’OM, l’un de ses dirigeants a récemment fait l’objet d’une enquête d’un média. Une enquête réalisée dans le but de « se le faire » selon un journaliste.
Revenu dans son club formateur en novembre 2023, Medhi Benatia devrait le quitter à la fin de la saison. Le mois dernier, quatre jours après le départ de Roberto De Zerbi, il avait annoncé avoir posé sa démission, avant de finalement accepter de rester jusqu’à la fin de la saison, à la demande de Frank McCourt. En attendant, La Provence lui a consacré une enquête publiée jeudi.
« Ils veulent se le faire c’est clair »
Le quotidien régional revient sur les méthodes de Medhi Benatia depuis son retour à l’OM et notamment sur l’épisode avec Jonathan Clauss. D’après La Provence, l’interventionnisme du Franco-Marocain aurait également été une des raisons du départ de Roberto De Zerbi, avec qui ses relations se seraient refroidies. « Article chaud sur Benatia et son interventionnisme tout terrain. La suite s’annonce compliquée », a réagi Pierre Ménès sur X. En réponse à un internaute, le journaliste a ajouté que, selon lui, « ils veulent se le faire c’est clair ».
« L’OM tient à se dire extrêmement choqué sur un dossier consacré ce matin à Medhi Benatia »
À la suite des révélations de La Provence, l’OM n’a pas tardé à publier un communiqué afin de prendre la défense de Medhi Benatia : « L’OM tient à se dire extrêmement choqué sur un dossier consacré ce matin à Medhi Benatia. Un dossier composé d’articles à charge, d’insinuations infondées, reposant probablement sur des sources douteuses et laissant peu de place au contradictoire. Ce type de méthodes et de comportements viennent parasiter le travail du club et de ses collaborateurs dans une période sportive capitale qui présente un caractère d’urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité. »