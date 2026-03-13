«Il faut licencier tout le monde», c'est la dernière chance pour l'OM ?

Amadou Diawara

En difficulté cette saison, l'OM a remplacé Roberto De Zerbi par Habib Beye, un ancien de la maison marseillaise. Toutefois, les problèmes du club olympien ne se sont pas volatilisés avec l'arrivée du coach sénégalais. D'après Vincent Moscato, l'OM a une ultime chance de se relancer. Autrement, il faudra tout recommencer à zéro.

Alors que sa saison est en dents de scie, l'OM a remplacé à la fois Pablo Longoria et Roberto De Zerbi. En effet, Alban Juster est le nouveau président marseillais, tandis qu'Habib Beye a pris place sur le banc du club olympien. Malgré tout, l'OM n'a pas encore réglé tous ses problèmes. Et à en croire Vincent Moscato, il faudra repartir de zéro en cas de défaite contre l'AJ Auxerre ce vendredi soir.

Les Marseillais ont-ils les armes pour résister à l'accueil du Vélodrome ce soir ?



🗣️ Vincent : "J'ai l'impression que non. Celui qui a peur est un peureux !" #RMCLive pic.twitter.com/Gy6PVWR83t — Super Moscato Show (@Moscato_Show) March 13, 2026

«Tu t'effrites comme une feuille morte» « Les Marseillais ont-ils les armes pour résister à l'accueil du Vélodrome ce vendredi soir ? D'abord, il n'y aura pas 60 000 personnes qui vont siffler. Qu'il n'y ait pas une bonne ambiance, je veux bien, mais c'est à eux de faire abstraction de ça, de faire du yoga ou ce qu'ils veulent avant le match, mais de rentrer dedans et de mettre des buts. Parce qu'à la sortie, s'ils sont nuls, ça ne me gêne pas qu'ils se fassent siffler. Au bout d'un moment, ça suffit. Quand tu es Marseille, que tu as 300M€ de budget, que tu es dans les 15 plus grands clubs d'Europe et que tu fais la saison que tu fais, si tu te fais pourrir, ne viens pas chialer », a pesté Vincent Moscato, présent dans l'émission le Super Moscato Show ce vendredi après-midi.