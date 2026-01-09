Zidane : Le triomphe annoncé à l’étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une révolution internationale au sein de la famille Zidane. Alors que ses grands parents sont originaires d’Algérie, Luca Zidane décidait en septembre 2025 de représenter les Fennecs au niveau international. Très fier de cette décision, le portier de 27 ans est désormais bien installé dans les buts de la formation de Vladimir Petkovic.

Luca Zidane, une réussite en Algérie Titulaire lors de la CAN en cours au Maroc, Luca Zidane rêve de victoire avec l’Algérie. « Je suis très content d'être ici. C'est une fierté pour moi et je donnerai tout à 100% pour que le peuple algérien soit fier. L'Algérie est mon pays, mon pays d'origine et de mes grands-parents », déclarait le fils de Zinédine Zidane en conférence de presse à son arrivée en sélection.