OM - Trop de Marseillais sur Ligue1+ : L'étonnant aveu du patron de la chaîne !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Critiqué pour le choix de certains consultants, Jérôme Cazadieu est passé aux aveux reconnaissant qu'il aurait pu faire d'autres choix, notamment concernant la présence peut-être excessive d'anciens joueurs de l'OM sur certains matches.

Depuis le début de la saison, compte tenu des problèmes avec DAZN, la chaîne a décidé de créer sa propre chaîne en lançant Ligue1+ qui diffuse huit des neuf rencontres de chaque journée de championnat. Et bien que globalement, le travail de la rédaction soit salué, le choix de certains consultants fait parler.

🚨 𝗣𝗔𝗧𝗥𝗢𝗡 𝗗𝗘 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝟭+, 𝗝𝗘́𝗥𝗢̂𝗠𝗘 𝗖𝗔𝗭𝗔𝗗𝗜𝗘𝗨 🇫🇷 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜̂𝗧 𝗨𝗡 𝗧𝗥𝗔𝗜𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 « 𝗧𝗥𝗢𝗣 𝗠𝗔𝗥𝗦𝗘𝗜𝗟𝗟𝗔𝗜𝗦 » 𝗟𝗢𝗥𝗦 𝗗’𝗢𝗠-𝗢𝗟 ! 🤨



La chaîne s’est vue reprocher un casting trop phocéen avec Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et… pic.twitter.com/WK4w2EwSaA — Actu Foot (@ActuFoot_) March 13, 2026

«Nous étions un peu trop ''marseillais''» Ainsi, lors du dernier Olympico entre l'OM et l'OL, Ligue1+ s'est vu reprocher le manque d'équilibre entre ses consultants puisque trois anciens marseillais étaient présents à savoir Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Adil Rami. Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de Ligue1+, reconnaît d'ailleurs que c'était probablement une erreur. « C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop ''marseillais''. C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c'est important », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.