OM - Trop de Marseillais sur Ligue1+ : L'étonnant aveu du patron de la chaîne !

Critiqué pour le choix de certains consultants, Jérôme Cazadieu est passé aux aveux reconnaissant qu'il aurait pu faire d'autres choix, notamment concernant la présence peut-être excessive d'anciens joueurs de l'OM sur certains matches.
Depuis le début de la saison, compte tenu des problèmes avec DAZN, la chaîne a décidé de créer sa propre chaîne en lançant Ligue1+ qui diffuse huit des neuf rencontres de chaque journée de championnat. Et bien que globalement, le travail de la rédaction soit salué, le choix de certains consultants fait parler.
«Nous étions un peu trop ''marseillais''»
Ainsi, lors du dernier Olympico entre l'OM et l'OL, Ligue1+ s'est vu reprocher le manque d'équilibre entre ses consultants puisque trois anciens marseillais étaient présents à savoir Benoît Cheyrou, Souleymane Diawara et Adil Rami. Jérôme Cazadieu, directeur de la rédaction de Ligue1+, reconnaît d'ailleurs que c'était probablement une erreur. « C'est juste, même si nous n'étions pas partisans, nous étions un peu trop ''marseillais''. C'est un point de vigilance sur lequel on devra être attentifs. Le pluralisme, c'est important », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
«Le pluralisme, c'est important»
En revanche, Jérôme Cazdieu défend ses journalistes à l'image de Sébastien Dupuis, qui ne cache pas son amour pour Toulouse, tout en restant très professionnel : « Quand le week-end dernier, Marseille a marqué un super but à Toulouse (1-0), Sébastien n'a pas fait la gueule et l'a fait vivre pleinement. Mais d'une manière générale, lors du recrutement de nos commentateurs, je me suis assuré qu'il n'y ait pas de gros supporters, des gens qui portent le maillot d'une équipe en permanence. »