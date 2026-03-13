Pascal Praud confirme une annonce historique à venir sur TF1

Alexis Brunet

S’il est aujourd’hui plus axé sur les émissions de débat et notamment la politique, Pascal Praud était il y a de nombreuses années un journaliste sportif. Le présentateur de CNews s’intéresse donc de près au football notamment et il a d’ailleurs réagi à une annonce qui ne va pas faire le bonheur des amateurs de ballon rond.

Depuis 1977, un rendez-vous rassemble les fans de football sur TF1 : Téléfoot. L’émission diffusée tous les dimanches est devenue au fur et à mesure des années une référence et elle est aujourd’hui incarnée par Grégoire Margotton, qui a succédé à Thierry Gilardi ou bien encore à Christian Jean-Pierre.

Téléfoot va s'arrêter à la fin de la saison sur TF1



"La justification de Téléfoot c'était de voir les buts et ces buts, tu ne les vois plus" réagit @PascalPraud, dans #PascalPraudEtVous sur #Europe1 pic.twitter.com/WbnOlfNXWT — Europe 1 (@Europe1) March 13, 2026

La fin est annoncée pour Téléfoot Cela fait donc depuis 1977 que Téléfoot est diffusé sur TF1, mais cela va changer prochainement. En effet, selon les indiscrétions de Paris Match, la première chaîne de France a décidé de ne plus diffuser le rendez-vous footballistique à l’issue de la saison 2025-2026, en raison de ses audiences qui ont considérablement baissé ces dernières années. Téléfoot devrait toutefois continuer, mais sur la plateforme TF1+, ce qui illustre la volonté de la Une d’accélérer son développement sur le digital. À noter que ce grand changement concerne également AutoMoto. Pour l’instant rien n’est encore officiel, mais cela devrait l’être rapidement.