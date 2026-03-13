Carine Galli choquée chez RMC : «Je les ai entendus hurler»

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, Carine Galli officie en tant que journaliste spécialisée dans le sport. Dernièrement, elle a décidé de quitter La Chaîne L’Équipe pour rejoindre le groupe RMC et elle intervient notamment dans l’émission d’Estelle Denis. Ce vendredi, elle a d’ailleurs raconté une anecdote qui l’a particulièrement choquée et qui s’est tenue dans les locaux de la radio.

Que cela soit au bord des terrains ou bien à la présentation d’émissions, Carine Galli a occupé de nombreux postes avec son métier de journaliste. Cette dernière est également passée par bon nombre de rédactions, dont celle de M6, ou bien de L’Équipe du soir. Dernièrement elle a fait le choix de revenir dans une maison qu’elle avait déjà connue par le passé, RMC. Elle anime parfois l’After Foot, mais elle fait aussi des apparitions dans l’émission d’Estelle Denis.

🎙️ @CarineGalli : "J'arrive à RMC, il y a un endroit avec une PS5, j'entends hurler et je vois des gamins, je demande qui sont-ils et on me dit "ce sont des stagiaires, ils ne sont pas intéressés" ! T'as la chance d'être à RMC et toute la journée ils jouaient comme des tarés !" pic.twitter.com/w54LgXFHSm — Estelle Midi (@EstelleMidi) March 13, 2026

« J’entends hurler » C’est justement dans Estelle Midi que Carine Galli a raconté une anecdote qui l’a particulièrement marquée Alors qu’Estelle Denis l’interrogeait sur les stagiaires, la femme de 41 ans a révélé un épisode qui lui est arrivé dernièrement et qui l’a choquée « J’ai vu des stagiaires, j’étais outrée. Il y a une période de stage à RMC et j’arrive à la rédaction et quand on arrive à la rédaction, il y a un endroit où il y a plein de télés, évidemment parce qu’on regarde les matchs et les différentes rencontres sportives, et là il y avait aussi une console. Et là, j’entends hurler dans tous les sens et je vois cinq gamins, que des jeunes, comme des fous, etc. »