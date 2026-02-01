Une plainte déposée contre Carine Galli ? La journaliste dévoile tout

Ancienne figure incontournable de La Chaîne L'Equipe, Carine Galli a rejoint RMC en 2025. La journaliste diversifie ses activités et touche un public différent comme lors de ses interventions dans l'émission Estelle Midi. Cela provoque parfois des réactions différentes. La journaliste et animatrice de 40 ans a récemment partagé des messages d'insultes qui tournent jusqu'à la plainte !
Personnalité publique, Carine Galli doit parfois composer avec les commentaires haineux sur les réseaux sociaux et les insultes. Désormais chez RMC, ses avis sur des sujets de société ne passent visiblement pas inaperçus aux yeux de tous. La journaliste est même visée par une plainte après une prise de bec avec un internaute sur Instagram. Elle s'explique.
Carine Galli insultée sur les réseaux, elle répond
Active sur les réseaux sociaux, Carine Galli n'a pas hésité à partager des captures d'écran de messages privés de la part d'un internaute, très remonté contre ses prises de position. « Il a raison, ferme ta mère, t’es incompétente sur tout. Le foot, la société. Ferme donc ta gueule et cesse de parler de ce que tu ne sais pas; Mongolienne finie à la pisse » peut-on lire en story sur Instagram. Un message qui n'a pas l'air de la déranger. « Ce crasseux me suit, c’est assez surprenant vu ses propos… » s'est-elle contentée de répondre.
Carine Galli visée par une plainte
L'histoire ne s'arrête pas là puisque l'internaute a mal pris le fait de se faire afficher dans la story de Carine Galli. « Je vais de ce pas au commissariat déposer une main courante » promet-il. Une initiative qui ne fait pas vraiment peur à l'ancienne compagne de Giovanni Castaldi. « Putain on frôle génie. Vous imaginez le crasseux qui va au commissariat : ‘Monsieur l’agent, j’insulte et menace une personne et… je veux porter plainte contre elle car elle m’affiche !' Là on est dans des hautes sphères. Surtout n’oubliez pas de montrer les messages que vous m’avez envoyés. J’ai la copie au cas où » répond-elle.