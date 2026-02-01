Une plainte déposée contre Carine Galli ? La journaliste dévoile tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancienne figure incontournable de La Chaîne L'Equipe, Carine Galli a rejoint RMC en 2025. La journaliste diversifie ses activités et touche un public différent comme lors de ses interventions dans l'émission Estelle Midi. Cela provoque parfois des réactions différentes. La journaliste et animatrice de 40 ans a récemment partagé des messages d'insultes qui tournent jusqu'à la plainte !

Personnalité publique, Carine Galli doit parfois composer avec les commentaires haineux sur les réseaux sociaux et les insultes. Désormais chez RMC, ses avis sur des sujets de société ne passent visiblement pas inaperçus aux yeux de tous. La journaliste est même visée par une plainte après une prise de bec avec un internaute sur Instagram. Elle s'explique.

«Il y a une peur» : Insultée, Carine Galli dévoile son difficile quotidien https://t.co/foUIuCiaLm — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

Carine Galli insultée sur les réseaux, elle répond Active sur les réseaux sociaux, Carine Galli n'a pas hésité à partager des captures d'écran de messages privés de la part d'un internaute, très remonté contre ses prises de position. « Il a raison, ferme ta mère, t’es incompétente sur tout. Le foot, la société. Ferme donc ta gueule et cesse de parler de ce que tu ne sais pas; Mongolienne finie à la pisse » peut-on lire en story sur Instagram. Un message qui n'a pas l'air de la déranger. « Ce crasseux me suit, c’est assez surprenant vu ses propos… » s'est-elle contentée de répondre.