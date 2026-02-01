Estelle Denis évoque son salaire pour cette émission : «C’est bien payé…»

Chaque jour, Estelle Denis présente ‘Estelle Midi’, un talk-show qui revient sur les sujets d’actualité. Avant de débarquer sur RMC, l’animatrice de 49 ans a notamment officié sur M6, la chaîne L’Équipe ou encore TF1. Ce qui l’a parfois amené à toucher un salaire assez juteux selon ses propres confidences…
Aujourd’hui à la tête d’Estelle Midi sur RMC, Estelle Denis a débuté dans le sport, officiant notamment sur Infosport, avant de prendre la direction de M6 pour présenter 100% Foot, émission avec laquelle elle a rencontré le succès aux côtés de Pierre Ménès et Dominique Grimault. Son chemin professionnel fut ensuite varié, avec un départ vers TF1, l’amenant à présenter quelques divertissements, mais pas seulement.
« Tu mets tout ça bout à bout, t’es pas mal »
En 2014, Estelle Denis présenta l'émission de tirage du Loto sur la Une, en alternance avec Vincent Cerruti, Jean-Pierre Foucault et Sandrine Quétier. Un programme loin de son sujet de prédilection, le sport. Invité des Nuits du Cazarre Enchaîné, l’animatrice de 49 ans est revenue sur cette expérience qu’elle assume. « Je n’ai honte d’aucune de mes émissions, a-t-elle assuré. Certains ont honte pour moi. Là t’es en train de penser "Splash" ou le loto mais non, je n’en ai pas honte. Marrant à faire ? C’est bien payé surtout. Tu mets tout ça bout à bout, t’es pas mal ».
Estelle Denis « très contente » aujourd’hui
Désormais sur RMC, Estelle Denis a affiché sa joie d’avoir sa propre émission à la mi-journée. « Tu viens du sport, ce n’est pas forcément facile de t’installer dans l'actu, ça marche bien, je suis très contente », a-t-elle ajouté. Et ce malgré les remarques insultantes sur les réseaux sociaux, alors que les chroniqueurs de l’émission ‘Estelle Midi’ n’ont pas leur langue dans la poche sur certains sujets : « Ce qu’on prend dans la figure, c’est un truc de fou, un truc de dingue. C’est vrai qu’on prend cher quand même. Si j’ai envie de répondre ? Parfois. Déjà, je ne regarde pas, et parfois on me dit ‘tiens, t’as vu…’, donc parfois je me fais un petit plaisir, j’affiche, c’est tout et hop, je pars. Mais tu ne réponds pas, non ».