Estelle Denis évoque son salaire pour cette émission : «C’est bien payé…»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Chaque jour, Estelle Denis présente ‘Estelle Midi’, un talk-show qui revient sur les sujets d’actualité. Avant de débarquer sur RMC, l’animatrice de 49 ans a notamment officié sur M6, la chaîne L’Équipe ou encore TF1. Ce qui l’a parfois amené à toucher un salaire assez juteux selon ses propres confidences…

Aujourd’hui à la tête d’Estelle Midi sur RMC, Estelle Denis a débuté dans le sport, officiant notamment sur Infosport, avant de prendre la direction de M6 pour présenter 100% Foot, émission avec laquelle elle a rencontré le succès aux côtés de Pierre Ménès et Dominique Grimault. Son chemin professionnel fut ensuite varié, avec un départ vers TF1, l’amenant à présenter quelques divertissements, mais pas seulement.

«Quand j'étais célibataire...» : Estelle Denis fait une confidence sur son passé https://t.co/uOK6d5B4xk — le10sport (@le10sport) January 28, 2026

« Tu mets tout ça bout à bout, t’es pas mal » En 2014, Estelle Denis présenta l'émission de tirage du Loto sur la Une, en alternance avec Vincent Cerruti, Jean-Pierre Foucault et Sandrine Quétier. Un programme loin de son sujet de prédilection, le sport. Invité des Nuits du Cazarre Enchaîné, l’animatrice de 49 ans est revenue sur cette expérience qu’elle assume. « Je n’ai honte d’aucune de mes émissions, a-t-elle assuré. Certains ont honte pour moi. Là t’es en train de penser "Splash" ou le loto mais non, je n’en ai pas honte. Marrant à faire ? C’est bien payé surtout. Tu mets tout ça bout à bout, t’es pas mal ».