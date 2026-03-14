Habib Beye lance un avertissement à l’OM, «j’ai quelque chose qui est non négociable»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive vendredi soir, lors de la réception d’Auxerre (1-0). Habib Beye ne veut pas que ses joueurs se relâchent pour autant, alors que la course au podium bat son plein, et leur a lancé un avertissement à l’issue de la rencontre.

On ne retiendra que les trois points de la rencontre opposant l’OM et Auxerre (1-0) vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Olympiens ne se sont clairement pas rassurés dans le jeu, mais ont tout de même enchaîné un troisième succès consécutif en championnat, après ceux face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1). Ce qui leur permet de conserver leur troisième place au classement et donc de rester dans les clous afin d’atteindre l’objectif affiché d’ici à la fin de la saison : se qualifier en Ligue des champions.

🎙️ Habib Beye : "La méritocratie doit primer sur les statuts."



La relation du coach marseillais avec ses joueurs 🤝#OMAJA pic.twitter.com/vAdQJrMacl — L1+ (@ligue1plus) March 13, 2026

« La méritocratie doit primer sur les statuts » Pour y parvenir, Habib Beye ne veut aucun relâchement de la part de ses joueurs et leur a fait savoir au micro de Ligue 1+ : « J'ai une relation très proche avec les joueurs. Il est très important pour moi de connecter. Je ne suis pas là pour déconstruire ce qui a été fait avant moi. Il y avait de vraies qualités dans cet effectif, un entraîneur (Roberto De Zerbi) de grande grande qualité. Je suis arrivé pour amener ma méthodologie, ma façon de voir le football. Je suis très proche d'eux, par contre, j'ai quelque chose qui est non négociable. Aujourd'hui, si on travaille cinq jours, c'est cinq jours à très très haute intensité. On ne calcule pas nos efforts. Il faut qu'on soit très intense dans tout ce qu'on fait. La méritocratie doit primer sur les statuts, ça, ils le savent. »