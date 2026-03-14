Habib Beye lance un avertissement à l’OM, «j’ai quelque chose qui est non négociable»

En ouverture de la 26e journée de Ligue 1, l’OM a enchaîné une troisième victoire consécutive vendredi soir, lors de la réception d’Auxerre (1-0). Habib Beye ne veut pas que ses joueurs se relâchent pour autant, alors que la course au podium bat son plein, et leur a lancé un avertissement à l’issue de la rencontre.
On ne retiendra que les trois points de la rencontre opposant l’OM et Auxerre (1-0) vendredi soir, en ouverture de la 26e journée de Ligue 1. Les Olympiens ne se sont clairement pas rassurés dans le jeu, mais ont tout de même enchaîné un troisième succès consécutif en championnat, après ceux face à l’OL (3-2) et Toulouse (0-1). Ce qui leur permet de conserver leur troisième place au classement et donc de rester dans les clous afin d’atteindre l’objectif affiché d’ici à la fin de la saison : se qualifier en Ligue des champions.
« La méritocratie doit primer sur les statuts »
Pour y parvenir, Habib Beye ne veut aucun relâchement de la part de ses joueurs et leur a fait savoir au micro de Ligue 1+ : « J'ai une relation très proche avec les joueurs. Il est très important pour moi de connecter. Je ne suis pas là pour déconstruire ce qui a été fait avant moi. Il y avait de vraies qualités dans cet effectif, un entraîneur (Roberto De Zerbi) de grande grande qualité. Je suis arrivé pour amener ma méthodologie, ma façon de voir le football. Je suis très proche d'eux, par contre, j'ai quelque chose qui est non négociable. Aujourd'hui, si on travaille cinq jours, c'est cinq jours à très très haute intensité. On ne calcule pas nos efforts. Il faut qu'on soit très intense dans tout ce qu'on fait. La méritocratie doit primer sur les statuts, ça, ils le savent. »
« L'intensité est non négociable »
« Je pense qu’ils ont découvert quelqu'un qui leur permet de prendre du plaisir dans le football qu'on met en place à l'entraînement et puis moi, je m’appuie sur un effectif de grande qualité. Il faut toujours avoir de l'humilité. Le moteur, ce sont les joueurs. Il faut leur donner un maximum d’énergie. Il y avait une énergie plus au moins négative quand on est arrivé et on essaye de mettre cette énergie positive au quotidien. L'intensité est non négociable », a prévenu l’entraîneur de l’OM. « Je ne parle pas que de courses, mais de l'intensité tactique, mentale, mettre du rythme dans tout ce qu'on fait et surtout, d’avoir une connexion constante à ce qu’on fait à l’entraînement. C'est-à-dire qu’il n’y a aucune notion qui n’est pas une notion de compétition. Il n’y a aucun moment où on peut déconnecter de la séance, parce que les joueurs de très très haut niveau demandent ça. Je m’appuie aussi sur ce qui a été fait très très bien avant moi. »