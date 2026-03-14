Une star du PSG attend le retour… d’un joueur de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré la rivalité entre les clubs, certains joueurs du PSG et de l’OM sont très amis dans la vie. Une star du club de la capitale a ainsi interpellé publiquement un Marseillais assurant qu’il attendait avec impatience son retour.

Handicapé depuis plusieurs semaines par une pubalgie, Nayef Aguerd a décidé de subir une opération et pourrait donc manquer plusieurs semaines de compétition. Son retour avec l'OM avant la fin de la saison n'est pas encore assurée, ce qui menace également sa participation à la Coupe du monde avec le Maroc.

Hakimi interpelle Aguerd « Depuis le mois d’octobre, je souffrais de douleurs qui faisaient désormais partie de mon quotidien. Du réveil jusqu’au coucher, et parfois même pendant la nuit, elles étaient devenues permanentes. Malgré tous les protocoles médicaux mis en place ces derniers mois, cela ne suffisait malheureusement plus. L’opération est donc devenue inévitable. Cette décision devait être prise depuis un moment déjà mais j’ai voulu continuer et chercher les meilleures solutions avant d’en arriver là. Place maintenant au repos et à la récupération. Avec un seul objectif : être prêt à temps pour aider l’OM lors du sprint final de la saison, cette fois à 100 %, sans douleur. Je remercie aussi mes coéquipiers en sélection et à l’OM, qui m’ont vu souffrir ces derniers mois et qui m’ont beaucoup soutenu. Je leur souhaite le meilleur pour les matchs à venir », a-t-il écrit sur ses réseaux sociaux.