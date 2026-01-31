Un «attaquant qui met des buts» proche de signer à Paris ? Le secret gardé jusqu’au bout !

Il ne reste que quelques jours aux clubs de Ligue 1 pour se renforcer dans ce mercato hivernal. Selon les récentes informations, un célèbre attaquant européen devrait prochainement débarquer dans le championnat de France, et pas n’importe où puisqu’il semble proche d’une arrivée dans la capitale…
Le mercato hivernal ferme ses portes en France le 2 février prochain, à 20h. Un mois qui aura été ajouté pour les pensionnaires de Ligue 1, avec déjà une très belle opération à mettre au crédit de l’OL avec cette arrivée en prêt d’Endrick, auteur de quatre buts et d’une passe décisive depuis ses premiers pas sous le maillot lyonnais. De son côté, le PSG a mis la main sur un jeune espoir du FC Barcelone en la personne de Dro Fernandez, tandis que Quinten Timber et Ethan Nwaneri ont posé leurs valises à Marseille. Une autre opération risque de faire parler très prochainement.
Ce buteur attendu dans la capitale
D’après les informations de Fabrizio Romano, Ciro Immobile serait sur le point de signer en faveur du Paris FC, en quête d’un renfort offensif depuis l’ouverture du marché des transferts. L’Équipe a révélé de son côté que le dossier devrait être bouclé dans les prochaines heures. Passé par la Juventus, le Borussia Dortmund ou encore la Lazio, le champion d’Europe italien devrait ainsi très prochainement rejoindre le promu, qui ne veut pas encore confirmer l’information.
« Ce n’est pas un secret de savoir les profils qu’on cherche… »
Interrogé avant le match contre l’OM, Stéphane Gilli a laissé planer le mystère malgré l’issue du dossier qui semble aujourd’hui inéluctable. « C’est un attaquant qui met des buts, qui joue à Bologne, c’est un très bon joueur, a confié ironiquement l’entraîneur du PFC, au micro de beIN Sports. Il y a beaucoup de choses dans la presse, ce n’est pas un secret de savoir les profils qu’on cherche : un attaquant capable de marquer des buts. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise (rires) ? Je ne peux pas vous répondre. Je peux parler de mes joueurs, mais pas de ceux qui ne sont pas les miens encore. Si je le souhaite (Immobile), mais qu’il est encore trop tôt pour dire que c’est un joueur du Paris FC ? J’aime bien votre propos, mais ça reste votre propos. »