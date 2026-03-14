XV de France : Antoine Dupont de retour, la grande annonce sur RMC !

Axel Cornic

Après presque un an d’absence, Antoine Dupont a fait un retour tonitruant avec le XV de France en Tournoi des 6 Nations. Comme toute l’équipe, le demi de mêlée de 29 ans a sombré en Ecosse (50-40), mais on compte désormais sur lui pour terminer sur une bonne note et surclasser l’Angleterre ce samedi, afin de remporter un nouveau titre.

C’était une grosse sortie de route. Grand favori pour le Grand Chelem après trois victoires bonifiées en autant de matchs, le XV de France est totalement passé à côté face à l’Ecosse, avec l’une des pires défaites de l’ère Fabien Galthié. Mais il va désormais falloir tourner la page, puisque les Français peuvent toujours remporter le Tournoi des 6 Nations en cas de victoire sur l’Angleterre, ce samedi.

Antoine Dupont prépare du lourd : La promesse du XV de France ! https://t.co/nJxY3jZqAz — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

Le match d’après... Au micro de RMC à quelques heures de ce Crunch très attendu, Philippe Saint-André est revenu sur cette défaite surprenante du XV de France il y a une semaine, sur la pelouse de Murrayfield. « On a beaucoup parlé de l’Ecosse, on savait que ça allait être le match le plus difficile de ce Tournoi des 6 Nations. En plus ton meilleur joueur Antoine Dupont fait un mauvais match, alors que je ne l’ai jamais vu le faire ! » a déclaré l’ancien sélectionneur français.