Kylian Mbappé accepte son interview : « C'est un courtisan...»

Kylian Mbappé est relativement discret dans les médias. La star du Real Madrid et capitaine de l'équipe de France n'accorde que rarement des entretiens fleuves. Seuls La Sexta et Clique ont pu bénéficier de son temps afin de lui poser les questions souhaitées. Le journaliste Mouloud Achour, derrière l'interview pour Clique X s'est récemment confié sur la raison pour laquelle Mbappé a fini par accepter son invitation en dressant un constat sur le journalisme de sport qui a fait réagir...

Le 8 décembre 2024, quelques semaines seulement après la virée nocturne à Stockholm de Kylian Mbappé en pleine trêve internationale de l'équipe de France au cours de laquelle le nom du Français a été incorporé dans une histoire de viol présumé, ce qui a été démenti et Mbappé a été lavé de tout soupçon, Canal+ diffusait un entretien entre le joueur du Real Madrid et Mouloud Achour pour Clique X. Pendant cette entrevue, Mbappé s'est notamment attardé sur cette affaire en Suède en couvrant d'autres sujets d'actualité le concernant.

"Arrêtez le projet Mbappé, c'est Kylian qui vous le dit"



Clique x Kylian Mbappé, dispo dès maintenant sur myCANAL (lien en bio) pic.twitter.com/sObq549lJ3 — CLIQUE (@cliquetv) December 8, 2024

«On ne fait pas le même métier en réalité» Un peu plus d'un an plus tard, Mouloud Achour a accordé à son tour une interview à L'Equipe par le biais de laquelle il a livré les coulisses du long processus effectué pour sa discussion avec Kylian Mbappé. « Cela faisait huit ans qu'on relançait son clan, avec des non successifs, on avait cette fois reçu un oui et on n'allait pas bouder notre plaisir. On a simplement décalé l'entretien pour que ce soit le bon timing. On le critiquait sur les réseaux sociaux et je pense qu'il s'était dit que ce serait bien de s'exprimer sur un média digital où il puisse être vu et entendu. Pour lui, Clique était plus puissant qu'un média traditionnel ». Le quotidien sportif a relancé le présentateur de Clique de la sorte. « Même à Canal+, certains membres du service de sport, comme Bertrand Latour, n'ont pourtant pas compris ce choix... ». Ce à quoi Mouloud Achour a répondu en faisant une analogie qui n'a pas plu dans le milieu du journalisme de sport. « C'est important qu'il y ait l'expertise d'un Bertrand pour les gens qui sont fans de foot et la mienne pour ceux qui veulent savoir qui est derrière le sportif. On ne fait pas le même métier en réalité ».