Deschamps au PSG ? «C'est une réflexion»

Didier Deschamps a marqué l'histoire de l'OM : il était celui qui a soulevé la seule et unique Ligue des champions du club marseillais pendant sa carrière de joueur en 1993. 17 ans plus tard, il a permis à l'Olympique de Marseille, dont il était à l'époque l'entraîneur, de célébrer son dernier titre de champion de France encore à ce jour. Depuis, Deschamps a pu offrir une deuxième étoile sur le maillot de l'équipe de France, mais son aventure touche à sa fin. Il y a plusieurs années, il a cependant communiqué sur un potentiel avenir au PSG.

Une ère de 14 ans avec une Coupe du monde, une Ligue des nations ajoutées au palmarès de l'équipe de France. Voici le bilan du passage de plus d'une décennie de Didier Deschamps avec les Bleus en attendant un potentiel nouveau sacre au Mondial 2026 avant de tourner la plus longue page de son histoire d'entraîneur après l'AS Monaco, la Juventus et l'OM entre 2001 et 2012. A ne pas oublier notamment, une finale à l'Euro en 2016 et une autre en Coupe du monde en 2022.

«Aujourd'hui, je ne suis pas disponible. Tu me reposeras la question si tu es encore avec ton émission dans un an» Quelques mois après la désillusion de l'Euro 2021 avec une élimination précoce en 1/8ème de finale face à la Suisse (3-3 puis 4-5 aux tirs au but), Didier Deschamps était l'invité de Jérôme Rothen pour son émission Rothen s'enflamme sur RMC. L'occasion pour l'ancien joueur du PSG de l'interroger sur son avenir en équipe de France et pourquoi pas un éventuel challenge à relever pour lui sur le banc de touche du Paris Saint-Germain malgré son passage à l'OM des deux côtés du terrain. « Est-ce qu'un jour je pourrais entraîner le PSG malgré mon passif marseillais ? Et voilà, un jour, et la Une de demain ce sera : Didier Deschamps, peut-être au PSG. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Tu me reposeras la question si tu es encore avec ton émission dans un an ».