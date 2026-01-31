Humilié en Ligue des champions, l’OM peut se consoler avec ce (gros) chèque

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM s’est fait humilier en Ligue des champions. Le club phocéen a été battu 3-0 par Bruges, mais il a surtout été éliminé de la compétition à cause d’un but du gardien de Benfica face au Real Madrid à la dernière seconde. Les Marseillais peuvent toutefois se consoler avec un gros chèque qui est plus que bienvenu.

Cette saison 2025-2026 de Ligue des champions ne restera pas dans les annales de l’OM, ou peut-être pas pour les bonnes raisons. Contrairement au PSG ou à l’AS Monaco, le club phocéen ne verra pas les barrages de C1. Le parcours européen des Marseillais s’est arrêté mercredi soir avec une lourde défaite (3-0) sur la pelouse de Bruges couplée à la victoire de Benfica face au Real Madrid (4-2), grâce à un but du gardien lisboète à la dernière seconde.

C'EST DU JAMAIS VU : LE GARDIEN DE BENFICA MARQUE À LA DERNIÈRE SECONDE ET ÉLIMINE L'OM DE LA LIGUE DES CHAMPIONS 😱😱😱😱#UCL pic.twitter.com/1sgEfXnzNv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 28, 2026

L’OM encaisse tout de même 53M€ Une élimination qui est un énorme coup dur pour l’OM, qui était persuadé de pouvoir réaliser de belles choses en Ligue des champions cette saison. De plus, cette catastrophe fait inévitablement perdre de l’argent au club phocéen et, en cette période compliquée d’un point de vue financier, cela peut peser lourd. Toutefois, selon les informations de L’Équipe, la formation marseillaise a encaissé pas moins de 53M€ grâce à son parcours européen cette saison. De quoi se consoler un peu.